La inesperada decisión de Paula Chaves en Olga: abandona su programa y se filtraron los motivos

De acuerdo con lo que trascendió, la propuesta que evalúa la modelo estaría vinculada a un ciclo que ocuparía una franja horaria muy similar a la de Tapados de Laburo, programa que actualmente se emite de lunes a viernes entre las 12:30 y las 14:30 hs.

En paralelo, también comenzó a mencionarse quién podría reemplazar a Paula Chaves si finalmente decide abandonar la conducción del envío. Según contó Yanina Latorre, la producción tendría previsto realizar una prueba con Araceli González, quien participó esta semana del programa y dejó una impresión muy positiva entre quienes integran el equipo.

Cabe recordar que esta no sería la primera reestructuración que afronta Tapados de Laburo en el último tiempo. Durante el último año y medio ya se produjeron dos bajas importantes. Por un lado, Evelyn Botto optó por cerrar su etapa en el ciclo para enfocarse en otros desafíos laborales antes de sumarse a Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini. Por otro, Mortedor también decidió alejarse para concentrarse de lleno en su carrera como streamer.

Con este panorama, la expectativa ahora está puesta en la reunión que mantendrá Paula Chaves, de la que saldrá la determinación final sobre su continuidad al frente de Tapados de Laburo. Mientras tanto, la propia conductora dejó una frase que resume el momento que atraviesa: "Mañana me reúno, del canal no me voy, de mi programa lo decido mañana".

Cuál es la dura interna que se destapó entre Paula Chaves y Laurita Fernández

La supuesta mala relación entre Paula Chaves y Laurita Fernández volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que en LAM (América TV) revelaran nuevos detalles sobre el conflicto que las enfrenta desde hace tiempo. El tema resurgió a partir de la incorporación de Pedro Alfonso al elenco de La cena de los tontos.

La llegada del productor a la obra se produjo para cubrir un reemplazo mientras Laurita Fernández se encontraba ausente por compromisos vinculados a otro proyecto. En ese contexto, Pepe Ochoa sorprendió con una información que alimentó la versión de una fuerte distancia entre ambos. "Pedro no se quería cruzar con Laurita", aseguró el panelista, y enseguida remarcó: "Es una historia que viene hace un tiempo".

Luego, el periodista recordó una situación que, según explicó, dejó en evidencia el mal vínculo. "Hace un tiempo Pedro y Paula fueron a ver a Martín Bossi, Laurita estaba en el escenario, y Pedro y Paula esperaron en la platea a que Laurita se vaya del teatro para bajar a saludar a Bossi", relató. Además, fue contundente al señalar: "La que tiene el problema es Paula Chaves, esto data de hace años atrás".

Más adelante, la charla derivó en viejas historias del Bailando, donde Denise Dumas aportó otro recuerdo relacionado con el origen de la tensión. La conductora contó que, cuando Pedro Alfonso competía en el certamen, se evaluó la posibilidad de que Laurita Fernández fuera su compañera de baile, aunque finalmente esa idea no prosperó.

Según explicó, aquella decisión terminó desencadenando un conflicto entre Pedro Alfonso y Paula Chaves, en una situación en la que los celos habrían tenido un papel importante.

De esta manera, volvieron a salir a la luz viejos episodios que rodean la relación entre Paula Chaves y Laurita Fernández, una historia atravesada por diferencias que, con el paso de los años, sigue generando repercusiones en el ambiente artístico.