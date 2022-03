Pepe Cibrián habló de su novio 41 años menor que él: "Nuestra intención es formar una familia"

De acuerdo al perfil del joven, Nahuel vive en Buenos Aires, toca el piano, le gusta viajar y la playa.

Primicias Ya habló a través del clásico Live de Instagram y allí el artista brindó detalles de cómo lo conoció y de la diferencia de edad que se tienen.

"Creo que cuando uno se encuentra con alguien, es la primera vez, siempre es la primera vez, porque si no, no hay magia. En este caso, habernos encontrado por primera vez, entonces, a mi edad, donde yo creo muchísimo en el vínculo, es fundamental, crecer, apoyar, la compañía, la ternura, el cuidarse, creo que en este caso estoy convencido que es una persona que nos conocemos muy bien, nos hacemos muy bien y ojalá sea para siempre. Ese para siempre nunca se sabe, puede ser días, horas, minutos, toda una vida, pero hay que tratar de vivirla hoy y hoy la estamos viviendo con mucha alegría", dijo Pepe Cibrián en charla con Juan Pablo Godino, encargado de los Live de nuestra marca.

Embed

Pepe contó que su pareja tiene dos hijos y que "nuestra intención es formar esa familia y compartirla". "Nos conocimos por Tinder que es una plataforma de la que siempre hablo en los programas. Siempre digo que la gente no cree que soy yo. En este caso creyó y nos comunicamos enseguida, hicimos videollamadas, eran horas todos los días hablando, lo que le pasa a mucha gente que se conoció a través de Tinder. Es un buen medio porque te puede ir mal o bien, como en la vida", enfatizó.

"Él es un empresario muy joven, no tiene nada que ver con la profesión. Le gusta mucho al teatro, hoy y ayer fuimos al ensayo de Drácula. Él tiene su vida y yo la mía. Nos encontramos en esos momentos del día donde compartimos las vivencias. No hace falta hablar mucho, hace falta hablar bien y estamos hablando bien", reconoció Pepe Cibrián.

Sobre la diferencia de edad, Pepe sostuvo: "No nos importa. Ni a él ni a mí, pero como los dos tenemos un pensamiento en común no nos influye la edad. Lo que dura, dura. Me parece que hago lo que me da la gana en la vida y por eso decidí contarlo. Estoy feliz de publicarlo. Yo he recibido cantidad de bellos comentarios. Me causa orgullo".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCalfs00AaGB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKZBcKPjqgBcjbsOvpMZAT68PVa5bI1i1ngWhwzyE0ll8socXGa9RdzgY7dqAX2jL3ZAcoXWnMPnkyV0ST0a3SZC9KiB2n8vnDoJdoHq1ZCbzQeyTUJJZA6BO4YzyZCyfUXh8Ndz6I6R4g3AO3ZAF5JnWbCNe9dWQLPVUWkC3FF1Bnrk1sEGIeaPBZBa8pgIVuAZDZD View this post on Instagram A post shared by Pepe Cibrian Campoy (@pepecibrianc)

Quién es y cuántos años tiene el nuevo novio de Pepe Cibrián

El nuevo novio de Pepe Cibrián se llama Nahuel Nicolás Lodi es empresario y tiene 32 años.