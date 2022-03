Pepe Cibrián presentó a su nuevo novio en las redes: "Todo llega a su tiempo"

De acuerdo al perfil del joven, Nahuel vive en Buenos Aires, toca el piano, le gusta viajar y la playa.

Hace unas semanas, en medio de los recientes rumores sobre el presente sentimental de Pepe Cibrián asegurando que se había separado de Mauro, aquel muchacho que supo conocer hace tiempo a través de una aplicación de moda, el actor, director y productor teatral aclaró los tantos y explicaba su situación actual, asegurando que no tiene novio hace mucho tiempo.

Pepe Cibrián aclaró su estado sentimental

Consultado por PrimiciasYa.com, Cibrián respondió amablemente como siempre lo hace, pero no entendía de qué pareja se había separado: "¿Qué separación mía? no entiendo... no hubo ninguna separación. Yo de Santiago me separé hace 5 años", dando por sobreentendido que Santiago, con quien estuvo unido civilmente, fue su última pareja con nombre y apellido.

Así, sobre los dichos vertidos en la web de radio Mitre, donde aseguraron que la relación se había terminado debido a que el joven no tenía intenciones de pasar por el registro civil con el director teatral, Pepe Cibrián aclaró una vez más "Porque no se quería casar...quién. El que no se quiere casar soy yo... en la vida. No tengo novio, no tengo nada... cosas que dicen, pero yo nunca he dicho eso en televisión ni en nada... ni en broma he dicho eso". En tanto, remarcó "Yo nunca tengo pudor en contar mi historia, pero no mis intimidades. O sea, salgo con alguien o no salgo con alguien... esas tonterías, pero nada más".

Y ahora, Pepe Cibrián se muestra feliz y enamorado junto a su nueva pareja, Nahuel Nicolás Lodi, donde en breve seguro contará todos los detalles de cómo nació esta relación.