Pepe Cibrián aclaró los rumores de separación de una pareja: "No tengo novio"

Así, sobre los dichos vertidos en Mitre Live, donde aseguraron que la relación se había terminado debido a que el joven no tenía intenciones de pasar por el registro civil con el director teatral, Pepe Cibrián aclaró una vez más "Porque no se quería casar...quién. El que no se quiere casar soy yo... en la vida. No tengo novio, no tengo nada... cosas que dicen, pero yo nunca he dicho eso en televisión ni en nada... ni en broma he dicho eso". En tanto, remarcó "Yo nunca tengo pudor en contar mi historia, pero no mis intimidades. O sea, salgo con alguien o no salgo con alguien... esas tonterías, pero nada más".

Pepe Cibrián Princesas.jpg Pepe Cibrián con su vestuario de 'Princesas, 50 años después', la divertida puesta que presenta en el Auditorio de Belgrano junto a Esmeralda Mitre y Marta González.

Mientras tanto, Pepe Cibrián atraviesa un presente inmejorable con el éxito de "Princesas, 50 años después", que sigue presentándose hasta mediados de febrero en el Auditorio de Belgrano, junto a Esmeralda Mitre y Marta González, para luego salir de gira por los alrededores de Buenos Aires. Y por supuesto ya está en pleno trabajo de producción junto a Ángel Mahler, de lo que será el gran festejo en el Luna Park para celebrar los 30 años de Drácula, el musical argentino que rompió todos los récords.

El susto de Pepe Cibrián, Marta González y Esmeralda Mitre en plena función

El fin de semana pasado en el Auditorio de Belgrano, Esmeralda Mitre, -luego de estar ausente por Covid-, volvió a incorporarse a "Princesas, 50 años después", la obra teatral escrita, dirigida y en la que también actúa Pepe Cibrián junto a Marta González, pero fue una noche muy particular ya que debieron parar la función del viernes debido a que un espectadora se descompensó en la sala.

Los tres artistas que estaban en mitad de la función debieron salir de sus personajes y cerrar el telón. Inmediatamente, el equipo de producción y del Auditorio llamaron a Emergencias, pero la ambulancia tardó un poco en venir, lo cual hizo que el intervalo que se había propuesto para retomar la función se extendiera demasiado.

Pepe Cibrián Marta González y Esmeralda Mitre.jpeg Marta González, Pepe Cibrián y Esmeralda Mitre protagonizan 'Princesas, 50 años después' todos los fines de semana en el Auditorio de Belgrano.

Si bien la gente aguardó entre preocupada y ansiosa, los artistas volvieron al escenario para explicar: "Se nos hace muy difícil continuar la función luego de esto. Pero los invitamos con la entrada a que puedan venir a una nueva función cuando ustedes quieran. Espero que sepan comprender", fueron las palabras de los intérpretes que se mostraron preocupados por la situación.

En tanto, al día siguiente retomaron las funciones nuevamente con total normalidad.