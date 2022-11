Picante reflexión futbolera de Carmen Barbieri al ver un detalle en una foto de Diego Maradona

Embed

"Hay como un baner, una cosa enorme de Maradona y hay un cuervo parado al lado. ¿Por qué? ¡Saquen el cuervo!", exclamó la conductora mientras hablaba su cronista.

Se sabe que Carmen es hincha del club Huracán, clásico de barrio de San Lorenzo, y ahí añadió bien futbolera: "No quiero que haya cuervos porque yo soy de Huracán... Bue, no importa".

En la Argentina hay una gran rivalidad entre el club de Parque Patricios y el de Boedo y Carmen no dejó pasar la situación al ver un cuervo.

carmen barbieri.jpg

Carmen Barbieri repudió a Alfa de Gran Hermano 2022 por su comentario gordofóbico

Carmen Barbieri repudió a Walter Alfa Santiago de Gran Hermano 2022 por su tremendo comentario gordofóbico en una charla que mantuvo él con Romina Uhrig y donde le apuntó a la Tora, Lucila Villar.

En una charla con Romina Uhrig en el jardín de la casa, Alfa le dijo que se quiere ir de la casa tras discutir otra vez con la Tora, Lucila Villar, una de las participantes con más personalidad.

Esta vez se cruzaron por la comida y Alfa no dudó en dejar en claro su postura: “Me quiero ir, está decidido", le dijo a la ex diputada. "¿Por qué?", le consultó ella.

Y ahí argumentó: "Porque no soporto la imbecibilidad de algunos, ya es la segunda vez que esta piba(la Tora) me jode con la comida".

"Si ella es una gorda inmunda y lo único que piensa es en la comida problema de ella. La segunda vez que hace lo mismo", siguió enojado el hombre de 60 años.

Lo cierto es que en debate sobre lo que ocurre en Gran Hermano, Carmen Barbieri repudió en Mañanísima, Ciudad Magazine, los dichos gordofóbicos de Alfa hacia su compañera de reality.

"No tiene razón en decir eso, dijo una frase que no va más", remarcó la conductora. A lo que Pampito acotó: "Estaba enojado pero lo que dijo no se dice más".