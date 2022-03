Pico Mónaco mostró por primera vez la cara de su hijo, Noah

Noah tiene apenas unos dos meses y hasta el momento no habían publicado fotos de la carita del bebé. El bebito salió serio pero se le ve un gran parecido a la mamá que lo llevaba en una mochila para niños.

Pico y Diana se casaron en 2020, luego de un año de noviazgo. La boda fue en una celebración íntima. Dos años más tarde, se convirtieron en padres.

image.png

Cómo está Diana Arnopoulos, la mujer de Pico Mónaco, a una semana de dar a luz

Hace apenas unos días Diana Arnopoulos y Pico Mónaco se convirtieron en padres de Noah, el ansiado primer hijo de la pareja quienes viven en Miami, Estados Unidos, desde el comienzo de la relación. Lo cierto es que el matrimonio recién en noviembre pasado confirmó lo que era vox populi: que esperaban un bebé.

Casados desde mediados de 2020, Pico Mónaco y Diana Arnopoulos pasaron por el registro civil en el país del norte en el mayor de los silencios, y tiempo después el ex tenista contaba por qué decidió no contarle a nadie sobre este momento tan especial: “Queríamos que fuese un momento privado, disfrutarlo nosotros dos sin estar pendientes de nada más. Por eso no le avisamos a nadie. Nadie sabía nada”.

image.png

Pico Mónaco y Diana Arnopoulos se casaron en secreto a fines de junio de 2020.

Así, el tiempo pasó y rápidamente llegó la feliz noticia del embarazo, que tuvo la mejor conclusión la semana pasada con la llegada del pequeño Noah. Siempre bastante reservado, Pico Mónaco compartió su alegría desde sus historias de Instagram con una imagen de Diana y el recién nacido, con la frase "Los amores de mi vida" junto a un corazón.

Pero ahora, pasada ya una semana de haber debutado como padres, fue la mismísima Diana Arnopoulos quien se mostró junto a su marido y el pequeño Noah desde la zona costera de Miami paseando con el recién nacido, donde escribió en inglés "Feliz primera semana para nuestro angelito". Abrigados y con café en mano, no obstante puede verse que la modelo en sólo 7 días recuperó completamente su escultural silueta.