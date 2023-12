Pico Mónaco y Diana Arnopoulos confirmaron la noticia más feliz

pico monaco diana arnopoulos.jpg

A través de sus redes sociales, Pico y Diana confirmaron que le darán un hermanito a Noah con una emotiva foto del ex tenista acariciando la pancita de su esposa.

"Blessed with another little angel on the way" (Bendecida con otro angelito en camino), escribió la modelo en su posteo en su cuenta de Instagram, dando la gran noticia y recibiendo las felicitaciones de todos.

pico monaco otra vez padre.jpg

Las fotos del primer año del hijo de Pico Mónaco: "Nuestro angelito"

Juan Pico Mónaco se convirtió a mediados de enero de 2022 en padre con el nacimiento de Noah, fruto de su matrimonio con Diana Arnopoulos.

Ambos están en pareja desde principios de 2019 y se casaron a mediados de 2020, tras poco más de un año de romance, en una boda bien íntima y sin anuncio previo a la prensa.

pico monaco 2.jpg

Lo cierto es que hace unas horas, el matrimonio celebró el primer año de vida del pequeño con un festejo muy íntimo junto a sus seres queridos en Tandil, ciudad donde nació el ex tenista.

Diana y Pico compartieron algunas fotos del festejo en Instagram y expresaron junto a la fecha de nacimiento del niño (15/1/2022): "¡Feliz cumpleaños a nuestro angelito! Siempre sonriendo y amando, eres una gran bendición para nuestras vidas. Te queremos tanto".

El ex tenista de 38 años y la modelo francesa se radicaron en Miami mucho tiempo, lugar donde él se instaló tras alejarse del deporte de manera profesional.