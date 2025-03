Piden cadena de oración por Mauro Icardi en medio del conflicto con Wanda: el dramático motivo

Los seguidores de Mauro Icardi lograron hacer viral la campaña y replicar en todos lados dos consignas, “Wanda Adultera” y “Justicia por Mauro Icardi”.

“Como toda la familia Galatasaray, estamos siempre con Icardi. Creemos que se hará justicia y se reunirá con sus hijas”, “Nuestras oraciones están con él“, fueron algunos de los comentarios en apoyo al jugador.

Por su paso por el Galatasaray, Mauro tienen muchísimos fans turcos y a nivel internacional, que lo defienden y bancan hasta las últimas consecuencias.

Mauro Icardi China Suarez

Apareció un revelador video que muestra cuando Icardi es increpado por una misteriosa mujer en el Chateau Libertador

Días atrás, Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizaron una feroz pelea en el Chateau Libertador. El jugador tenía previsto llevarse a sus hijas, según lo establecido por la Justicia, pero todo terminó en escándalo.

En los medios se conocieron videos que grabaron personas del entorno de la mediática. Ahora, se filtró un nuevo material, que filmó el futbolista cuando discutía con su ex.

En esta grabación, una mujer, que sería del estudio del abogado de Wanda, intenta negociar con Mauro y, en un momento de indignación, trata de tapar la cámara del teléfono.

“No estamos haciendo un circo, a ver si me entendés. Bajame a la nena, que quiere tomar un vaso de agua y tranquilizarse, se van a ir las dos con vos”, le dice y le pide que lo deje de "patotear".

“No me hables, no me tenés que hablar. Francesca, vamos. Ahora le compro 20 litros de agua”, le responde Mauro a esa mujer, mientras sostiene a una de sus hijas en su hombro.

Este material fue difundido en X por cuentas que apoyan al jugador en su pelea con su ex. “Una mujer ajena a la familia gritando como loca mientras Mauro sostiene a su hija en brazos. ¿El plan? Descolocarlo para después instalar que es violento. Y aunque no lograron provocarlo, la mentira la difundieron igual ¡Qué bajeza!”, señalaron en el perfil de @_dont__judge, la cuenta que dio a conocer el video en cuestión.