Polémica por la despectiva actitud de Pampita con una reconocida influencer

En el grabación se observa que Pampita llega al lugar, se acerca al banner -donde estaban otras famosas-, saluda a todas las celebrities con un beso, pero esquiva a la reconocida influencer.

Esta escena se replicó en Twitter y despertó críticas. A muchos hizo pensar que la modelo no quiso saludar a Sofía Gonet por algún conflicto desconocido, mientras que otros indicaron que, tal vez, se saludaron antes y, por eso, no le dio un beso.

"La detesta", "Si iba a saludar a todas, la podría haber saludado. No entiendo eso de saludar a 3 y a 1, no. Por más que no la conozcas, se llama educación", "Ya se habían saludado antes", "Respeten los rangos. Todo bien con esta piba pero no le puede discutir nada a Pampita", fueron algunos de los comentarios de los usuarios

Se conoció la primera foto de Pampita y Martín Pepa juntos

Después de su escandalosa separación de Roberto García Moritán, Pampita habría encontrado el amor nuevamente en el polista Martín Pepa.

La primera vez que fueron vistos en público habían ido en grupo al concierto del Teatro Colón, "Escalandrum presenta Piazzolla '74". Sin embargo, ahora se mostraron juntos caminando a solas a la salida de un torneo de polo.

El 22 de octubre pasado PrimiciasYa había confirmado el romance. Desde el entorno de la modelo habían contado a este portal que ellos "están saliendo desde hace unos días y se están conociendo".

¿Quién es Martín Pepa? El deportista nació en Intendente Alvear, una ciudad de la provincia de La Pampa que es muy célebre para el mundo del polo, dado que de allí también son oriundos los Heguy, la familia más reconocida en ese deporte.