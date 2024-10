La palabra de Pampita ante la versión de enojo de Zaira Nara en medio del romance con Martín Pepa

Así las cosas, las cámaras de LAM e Intrusos (América TV) fueron al encuentro de la ex de Moritán para consultarle por la picante versión, quien respondió con su sonrisa habitual pero de manera contundente.

"¿Vas a ir al Abierto de polo?" quisieron saber los periodistas a lo que Carolina aseguró no tener idea. Pero cuando le informaron que se llevará a cabo en noviembre, Pampita reveló que por entonces no estará en Buenos Aires debido a que se va a "un trabajo de París" el 4 de ese mes, "así que no, no estoy acá", confió.

Así las cosas, el cronista de LAM fue al hueso y le hizo saber a Ardohain que "dijeron que Zaira estaba un poco ofendida porque vos entrabas al círculo de los polistas". Pero su reacción inmediata fue políticamente correcta, dejando bien parada a Nara.

"¡Qué pavada total! Chicos, ¡por Dios!", deslizó de entrada para luego asegurar tajante: "La gente tira fruta. A la gente, cuidado todo lo que escucha en la casa porque, por lo menos de mí, solo un 10% es verdad. Todo el resto es fruta, fruta, fruta".

Zaira Nara, Facundo Pieres, Martín Pepa y Pampita.

El motivo por el cual Pampita tendrá que pagarle a Moritán tras su escandalosa separación

La separación de Pampita y Roberto García Moritán es un hecho. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta que se concrete el divorcio de la modelo y el empresario.

En Team Ubfal, Laura Ubfal planteó cuál es el escenario hoy. "Seguramente acá hay que hacer acuerdos. El tema es Anita que tiene un nivel de vida que es el que por suerte le puede dar Pampita, y hasta ahora le pudo dar García Moritán porque estábamos hablando de un Ministro de la Ciudad que ganaba 5 millones. Este hombre hoy no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada, y tiene dos hijos más que mantener (en referencia a Delfina y Santino, los hijos que el expolítico tuvo con Milagros Brito). ¿Hasta dónde puede pedir Pampita?”, sostuvo.

La abogada Lorena Taffarel, que estuvo en el programa de América, señaló: “Lo que sucede en esos casos, y el Código Civil por suerte lo tiene previsto, es que cuando uno de los progenitores tiene mejor condición económica, tiene que colaborar con el que tiene menor condición económica para que se equipare y para que el hijo no sufra necesidades en la casa de uno y en la casa de otro la pase mucho mejor”.

“Se trata de que los hogares sean similares porque si no, obviamente, si voy a la casa de mi papá todos los días como yogur, y en la casa de mi mamá todos los días como caviar, y prefiero caviar, me voy a quedar en lo de mi mamá, claramente”, enfatizó.

Está claro que deberán llegar a un acuerdo, si bien prefiere no hacer declaraciones sobre el fin de su relación con Moritán, Pampita ha manifestado que su prioridad es el bienestar de Anita, la hija que tuvo con el ex funcionario de la Ciudad.