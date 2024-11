Los detalles de la fiesta que prepara Pampita por el divorcio de Roberto García Moritán

Según contaron en A la tarde, Pampita está preparando una fiesta para celebrar su divorcio del padre de su hija y presentar de forma oficial a su nueva pareja con sus amigos y familiares.

"Pampita está organizando una súper fiesta, que va a ocurrir en los próximos días. El divorcio ya está y es motivo del festejo", contó el periodista Damián Rojo en el programa de Karina Mazzocco.

"Va a ser en la casa de Pampita. Están hablando de 100 invitados... ¡un fiestón!", agregó el panelista.

Rojo indicó que la diosa de las pasarelas tienen dos razones para celebrar. "El motivo principal es el divorcio. El segundo motivo, la presentación de su nueva pareja", cerró.

El motivo por el cual Pampita tendrá que pagarle a Moritán tras su escandalosa separación

La separación de Pampita y Roberto García Moritán es un hecho. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta que se concrete el divorcio de la modelo y el empresario.

En Team Ubfal, Laura Ubfal planteó cuál es el escenario hoy. "Seguramente acá hay que hacer acuerdos. El tema es Anita que tiene un nivel de vida que es el que por suerte le puede dar Pampita, y hasta ahora le pudo dar García Moritán porque estábamos hablando de un Ministro de la Ciudad que ganaba 5 millones. Este hombre hoy no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada, y tiene dos hijos más que mantener (en referencia a Delfina y Santino, los hijos que el expolítico tuvo con Milagros Brito). ¿Hasta dónde puede pedir Pampita?”, sostuvo.

La abogada Lorena Taffarel, que estuvo en el programa de América, señaló: “Lo que sucede en esos casos, y el Código Civil por suerte lo tiene previsto, es que cuando uno de los progenitores tiene mejor condición económica, tiene que colaborar con el que tiene menor condición económica para que se equipare y para que el hijo no sufra necesidades en la casa de uno y en la casa de otro la pase mucho mejor”.

“Se trata de que los hogares sean similares porque si no, obviamente, si voy a la casa de mi papá todos los días como yogur, y en la casa de mi mamá todos los días como caviar, y prefiero caviar, me voy a quedar en lo de mi mamá, claramente”, enfatizó.

Está claro que deberán llegar a un acuerdo, si bien prefiere no hacer declaraciones sobre el fin de su relación con Moritán, Pampita ha manifestado que su prioridad es el bienestar de Anita, la hija que tuvo con el ex funcionario de la Ciudad.