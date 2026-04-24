Polémica total: Fabio Agostini mintió sobre Gran Hermano y desató un revuelo con Luana y Lolo Poggio

Lejos de ponerle un freno a la situación, el español continuó deslizando comentarios que alimentaron aún más las especulaciones. “No sólo Luana estaba bonita… La pasé tan bien, me reí tanto”, agregó, dejando entrever que su experiencia fue más que positiva. En esa misma línea, resaltó el clima que vivió dentro del reality: “No tuve ninguna pelea. Los argentinos mucho chiste, no hacían problemas de nada”.

Más adelante, la charla viró hacia las mujeres del programa argentino y Fabio no esquivó la pregunta. Cuando le mencionaron a una participante rubia, él no dudó en opinar: “La rubita era para mí la más guapa, pero tiene 19 años”, en clara alusión a Lolo Poggio. No obstante, al remarcar la edad, dejó en evidencia cierta distancia respecto a esa posibilidad.

Por otro lado, al volver sobre el tema de Luana Fernández, Agostini asintió cuando le consultaron si la consideraba “muy sexy”, sin dar mayores detalles pero manteniendo el tono sugerente.

Como era de esperarse, sus declaraciones no pasaron inadvertidas fuera de la casa. En las redes sociales, los usuarios reaccionaron con rapidez y muchos pusieron en duda la veracidad de su relato, acusándolo de exagerar o incluso inventar situaciones con el objetivo de ganar protagonismo en el reality mexicano, donde continúa en carrera por el premio mayor.

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Cuál fue el polémico comentario de Fabio Agostini antes de irse de Gran Hermano con el que rompió el reglamento

El último domingo, Fabio Agostini abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras haber compartido siete días de convivencia con los jugadores. A pesar del poco tiempo, su integración fue casi inmediata y logró generar un buen clima con la mayoría de los participantes, destacándose por su cercanía y complicidad en el día a día.

Sin embargo, su salida no pasó inadvertida y terminó dejando una fuerte repercusión tanto en el momento de la despedida como en las horas posteriores dentro del reality argentino. Es que el español lanzó una serie de comentarios que no solo sorprendieron a sus compañeros, sino que además encendieron la polémica por incluir información del exterior.

Antes de cruzar la puerta, Agostini se mostró visiblemente emocionado y, reunido con todos en el jardín, expresó: "La verdad es que los voy a extrañar. Si no fuera que tengo la otra casa allá, me hubiera encantado seguir con ustedes porque me cag.. de risa". Sus palabras reflejaron el vínculo que había construido en pocos días y dejaron en claro que se llevaba una experiencia positiva.

Pero cuando parecía que todo quedaría en una despedida afectuosa, el clima cambió abruptamente. Sin filtro, lanzó una advertencia que generó tensión inmediata: "Me dijeron que no lo diga, pero lo voy a decir igual". Acto seguido, fijó la mirada en Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia y soltó una revelación que nadie esperaba: "Felicidades a ustedes dos. Me habló el presentador y me dijo que son unos capos. Que se hizo muy viral un streaming que hicieron conmigo y que está todo el mundo hablando de eso".

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El comentario no fue menor. Según trascendió, en una de sus conexiones con Telemundo, el conductor del ciclo le habría mencionado la fuerte repercusión que tuvo en Estados Unidos un segmento donde compartía pantalla con ambos participantes. Esa información, al ser trasladada dentro de la casa, podría interpretarse como una ruptura del aislamiento, una de las reglas clave del formato.

La situación generó ruido interno, ya que ahora los jugadores cuentan con una referencia concreta sobre el impacto de sus acciones fuera del reality, lo que inevitablemente podría influir en sus estrategias y comportamientos.

En medio de la despedida, Emanuel Di Gioia le dedicó unas últimas palabras cargadas de afecto: "Te vamos a extrañar perro". Mientras tanto, la polémica ya estaba instalada: Fabio Agostini, desoyendo las advertencias, eligió hablar de más y dejó al descubierto información sensible del afuera que podría traer consecuencias.