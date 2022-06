Por primera vez Sabrina Carballo reveló si existió o no romance con Nicolás Cabré

Sabrina Carballo Nicolás Cabré captura.jpg Después de muchos años, Sabrina Carballo negó haber tenido un romance con el actor Nicolás Cabré.

“¿Tuviste algo con Nicolás Cabré?”, le consultó Mariana Brey y Carballo reaccionó inmediatamente, al asegurar: “No, fuimos amigos, nos llevamos muy bien”. Al tiempo que explicó que “Nico estuvo de novio con Celeste (Cid) y habiendo tantos hombres, prefiero elegir a alguien que no estuvo en pareja con una amiga, no me mezclaría”.

Claro que la periodista insistió con el tema, al deslizar “Se dijo que vos y el Chanchi se habían separado por Nico Cabré y está bueno aclararlo”, pero Sabrina Carballo cerró toda posibilidad de debate sobre el supuesto romance con Cabré: “No, fuimos amigos, empezaron a rumorear eso y nada que ver”.

Sabrina Carballo ventiló la estrategia de Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Tras su paso por El hotel de los famosos (El Trece), Sabrina Carballo habló con Intrusos (América TV) sobre su polémica salida y su mala relación con Locho Loccisano. "Estoy con ganas de ver a mis amigos y retomar mi trabajo", expresó en el ciclo de Flor de la V.

Así, Carballo se metió en la polémica por el maltrato que se vio entre los participantes y que generó tanto debate en las redes. "No es bullying. Estábamos ahí porque queríamos y porque todos cobramos un sueldo", sostuvo. De todos modos, la actriz indicó que los problemas de convivencia sí existían. "Es difícil convivir tres meses con gente con la que, a lo mejor, no querés estar", remarcó.

sabrina-carballo.jpg Sabrina Carballo, actriz y ex participante de El hotel de los famosos (El Trece).

Y al referirse puntualmente a Locho Loccisano, Carballo aseguró: "Locho hizo un personaje. Me acuerdo que cuando entró me dijo 'acá garpan los malos y las víctimas'". Cuando le preguntaron por el debate de si estaba o no guionado el programa, la actriz indicó : "Me doy cuenta que mostraron mis reacciones, pero no mostraron lo que las generaba. No está guionado, pero si hay un trabajo de edición. No se mostró todo".

Por último, Sabrina Carballo reveló que no volvería a participar de un formato similar. "Lloré como nunca en este programa. No volvería a entrar a un reality así. ¡Ni loca!", sentenció.