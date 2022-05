Laurita Fernández y Nicolás Cabré tuvieron un inesperado acercamiento

Este fin de semana, los actores tuvieron una coincidencia; Laurita fue a ver la misma obra de teatro en la que Cabré trabaja. Fernández sorprendió al contarlo en sus redes y de esta forma comenzaron a circular rumores de que podrían estar intentándolo de nuevo.

"Hermosa, hermosa, hermosa (la obra)", compartió Laurita en sus historias arrobando a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi pero no a Cabré, pues no tiene redes.

Laurita Fernández sorprendió al responder por la casa que compró con Nicolás Cabré

Cuando Laurita Fernández y Nicolás Cabré estaban juntos y soñaron con formar una familia juntos lo primero que hicieron fue comprar una casa en zona norte. El hogar acogería a la familia que iban a tener y se ilusionaron armando, decorando la casa.

Pero la relación se terminó y una vez más, como en la anterior separación, la casa quedó en el medio. Los fans de ambos se preguntan qué pasó con ese inmueble y apenas abrió la posibilidad de que le pregunten, un usuario no dudó en consultarle al respecto.

“¿Te quedaste con la casa que compraron con Nico? ¿O te mudas a otro lado?”, indagó una seguidora. Laurita Fernández agarró en guante y se sorprendió con su respuesta: “Yo no me quedo con nada que no sea 100% mío. No tengo nada de ningún ex".

La casa estaba en refacciones y todo indica que la pusieron a la venta. Tiene una planta alta con tres dormitorios, en la de abajo un living y un comedor con una cocina con barra integrada, más un playroom. Un buen jardín, con una galería donde estaba la parrilla y claro una pileta.