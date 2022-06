El hotel de los famosos: Furiosa reacción de Sabrina Carballo con Locho Loccisano tras su salida del reality

Sabrina Carballo Locho Captura Socios del espectáculo .jpg Sabrina Carballo indignada al escuchar los comentarios de Locho Loccisano sobre ella tras su salida de El hotel de los famosos.

Completamente sorprendida por lo que veía y oía, Sabrina Carballo no dejó de poner caras de indignación y de regreso del tape se limitó a afirmar irónica: “A Locho le van a perdonar todo lo que él diga. Sinceramente, yo no le creí ese ataque de pánico”.

Pero además, la ex de Chanchi Estévez redobló la apuesta al asegurar “Me asombra que diga esas cosas de mí porque yo hablé mucho con él. Cuando le dije que había exagerado, me dijo que no, que no diga esas cosas”. Y lanzó segura de sus palabras: “Acá no hay villanos, pero hay roles. No digo que sea un mentiroso, está jugando y es su estrategia”.

Sabrina Carballo ventiló la estrategia de Locho Loccisano en El hotel de los famosos

Tras su salida de El hotel de los famosos, Sabrina Carballo habló con Intrusos (América TV). "Estoy con ganas de ver a mis amigos y retomar mi trabajo", expresó en el ciclo de Flor de la V. Pero como era de esperarse, Carballo se metió en la polémica por el maltrato que se vio entre los participantes y que generó tanto debate en las redes. "No es bullying. Estábamos ahí porque queríamos y porque todos cobramos un sueldo", sostuvo.

De todos modos, la actriz indicó que los problemas de convivencia sí existían. "Es difícil convivir tres meses con gente con la que, a lo mejor, no querés estar", remarcó.

sabrina-carballo.jpg Sabrina Carballo le dijo a Intrusos que en El hotel de los famosos no se mostró todo.

Al referirse puntualmente a Locho Loccisano, Carballo aseguró: "Locho hizo un personaje. Me acuerdo que cuando entró me dijo 'acá garpan los malos y las víctimas'". Cuando le preguntaron por el debate de si estaba o no guionado el programa, la actriz indicó : "Me doy cuenta que mostraron mis reacciones, pero no mostraron lo que las generaba. No está guionado, pero si hay un trabajo de edición. No se mostró todo".

Por último, Carballo reveló que no volvería a participar de un formato similar. "Lloré como nunca en este programa. No volvería a entrar a un reality así. ¡Ni loca!", sentenció.