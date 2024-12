Premios Martín Fierro de Cable 2024: el conmovedor recuerdo a China Zorrilla a 10 años de su muerte

La actriz uruguaya murió el 17 de septiembre de 2014 en Montevideo a los 92 años y a 10 años de su partida se la recordó con un sentido homenaje.

Fue el actor Miguel Ángel Rodríguez quien subió al escenario para presentar el especial video con varios momentos consagratorios de la extensa carrera de la artista.

Todo el salón miró atentamente el video homenaje a la genial artista y aplaudió de pie el emotivo recuerdo a diez años de su muerte.

"¡China te vamos a amar para siempre!", indicó un emocionado Miguel Ángel Rodríguez, quien compartió trabajos con la destacada y talentosa actriz cuyo nombre completo era Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz del Campo, nacida el 14 de marzo de 1922 en Montevideo.

Marina Calabró y Rolando Barbano enfrentaron la polémica con Iliana Calabró tras el ninguneo en cámara

Marina Calabró y Rolando Barbano asistieron juntos a la gala de Premios Martín Fierro de Cable 2024 en el Centro de Convenciones Costa Salguero que trasmitió en vivo América Tv.

En la alfombra roja, al dialogar con Guido Záffora, contaron cómo está la relación entre ellos y aclararon un reciente escándalo con Iliana Calabró que quedó registrado en imágenes cuando el periodista evitó saludarla ante la cámara de LAM.

"Re emocionada con esta nominación", indicó Marina por su terna en labor periodística femenina. Y Barbano remarcó sobre el presente de la pareja: "Estamos muy bien y contentos, feliz de poder acompañar a Marina en esta noche muy especial para ella".

Sobre los comentarios de las fotos de Barbano a Marina en Instagram, la periodista contó: "Nosotros nos divertimos, qué se yo. Estamos en el momento de disfrute y amor absoluto".

En cuanto al encontronazo con Iliana Calabró ante la cámara, Rolando Barbano dejó en claro sobre lo que pasó: "Me la choqué y me escapé de la cámara, no tenía ganas de hacer un show, tanto invento, tanta cosa...".

Y Marina comentó: "Hoy Iliana me llamó para desearme suerte y le dije que estaba con Rolando y me dijo: besos a Rolando. No pasa nada, se dio justo de manera fortuita con una cámara prendida y con una cámara prendida es complejo".