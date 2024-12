Marina Calabró y Rolando Barbano enfrentaron la polémica con Iliana Calabró tras el ninguneo en cámara

"Re emocionada con esta nominación", indicó Marina por su terna en labor periodística femenina. Y Barbano remarcó sobre el presente de la pareja: "Estamos muy bien y contentos, feliz de poder acompañar a Marina en esta noche muy especial para ella".

Sobre los comentarios de las fotos de Barbano a Marina en Instagram, la periodista contó: "Nosotros nos divertimos, qué se yo. Estamos en el momento de disfrute y amor absoluto".

En cuanto al encontronazo con Iliana Calabró ante la cámara, Rolando Barbano dejó en claro sobre lo que pasó: "Me la choqué y me escapé de la cámara, no tenía ganas de hacer un show, tanto invento, tanta cosa...".

Y Marina comentó: "Hoy Iliana me llamó para desearme suerte y le dije que estaba con Rolando y me dijo: besos a Rolando. No pasa nada, se dio justo de manera fortuita con una cámara prendida y con una cámara prendida es complejo".

Se conoció por qué Rolando Barbano ninguneó a Iliana Calabró en un móvil

Una situación muy incómoda vivieron Rolando Barbano y Iliana Calabró ante una cámara de LAM. El columnista de policiales estaba llegando a los estudios de Kuarzo cuando se cruzó con la actriz, a quien evitó saludar.

"Nos chocamos y se asustó", comentó la actriz ante la actitud del periodista, que fue duramente cuestionado en el programa de Ángel de Brito por su comportamiento con la hermana de Marina Calabró. "Él es un maleducado", consideró Yanina Latorre.

En Desayuno Americano, Pamela David esbozó una teoría que explicaría por qué Rolando no quiso saludar a Iliana. “Iliana en un momento le dijo 'tóxico' por todo lo que pasó al principio, yo me acuerdo que la re defendí, de hecho tengo un audio de Marina agradeciéndome”, contó.

La conductora recordó lo que ocurrió en los Martín Fierro, noche en la cual Rolando evitó mencionar a Marina cuando obtuvo su premio. "Él estuvo poco caballero con lo de los Martín Fierro”, señaló.

En ese sentido, Natalie Weber remató: “Es entendible la postura de Iliana, más si ves a tu hermana sufriendo por una persona que te ningunea en pleno Martín Fierro...”.