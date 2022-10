Premios Martín Fierro de Radio 2022: estos fueron los ganadores del Oro

Guido Kaczka ORO.jpeg Guido Kaczka, Martín Fierro de Oro 2019.

"¡Muchas gracias! Yo arranqué a trabajar a los 4 años en televisión y era un nene que quería muchas cosas. Me viene pasando en los últimos años que la vida me dio mucho más de lo que yo me imaginaba... Y yo era ambicioso" aseguró con la voz quebrada Guido Kaczka luego de recibir el premio de manos de Elizabeth Vernaci, la última ganadora del Oro radial.

Al tiempo que recordó a su madre, quien lo acompañó en todo momento desde su niñez en esta aventura en los medios de comunicación que tanto ama; así como destacó que "La radio es tan familiar y representa un desafío enorme en mi carrera", continuó agradeciendo y cerró prometiendo "Seguir trabajando para seguir creciendo".

Alejandro Dolina ganó el Martín Fierro de Oro 2020

Claro que Guido se quedó en el escenario para continuar con la tradición y entregarle a Alejandro Dolina el Martín Fierro de Oro por la temporada 2020.

Tras recibir dos estatuillas por su histórico ciclo La venganza será terrible (AM 750), en las categorías de conducción y programa de interés general, el escritor, musico y conductor agradeció a APTRA el "alegre desatino", tal como él lo llamó fiel a su estilo barroco a la hora de hablar.

Dolina ORO.jpeg Alejandro Dolina, Martín Fierro de Oro 2020.

"Los seres humanos generalmente estamos solos, generalmente somos islas. Cada tanto se establecen entre esas islas algunos puentes, como el amor. Y la radio es un intento de que esos puentes lleguen más lejos", aseguró Dolina con su Martín Fierro de Oro en mano y con todos de pie.

Por último, agradeció una vez más la distinción y se manifestó conmovido por semejante halago a su trayectoria.

Lalo Mir se quedó con el Martín Fierro de Oro 2021

En tanto, el último premio de la noche fue el Martín Fierro de Oro por el período 2021 que se lo llevó merecidamente otro histórico de la radiofonía argentina: Eduardo Enrique 'Lalo' Mir, tras consagrarse como el mejor locutor de esa temporada por su labor en Radio Nacional, donde le pone la voz a la emisora.

Mir ORO+.jpeg Lalo Mir, Martín Fierro de Oro 2021.

"Tiene sentido el Oro. Me faltan dos años y se cumplen 50 años desde que llegué a [radio] Del Plata y Rivadavia desde San Pedro" dijo emocionado mientras le agradeció a la emisora pública y Radio con Vos, por las que compitió.

"Soy como el abuelo de todos ustedes. ¡Esta vez me tocaba... Muchas gracias!" volvió a agradecer el famoso locutor, y afirmó "Voy a continuar la palabra de Dolina... y tiene que ver con lo que significa la radio como aquel lugar donde la palabra encuentra sentido y se sigue transmitiendo de alguna manera. Por eso la radio es la resistencia, pero debemos cuidarla y dejar de lado la violencia... Más comunicación y menos violencia", cerró ante una profunda ovación en el final del regreso de los Martín Fierro de Radio.