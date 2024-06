Premios Martín Fierro de Radio 2024: quienes se llevaron las estatuillas de oro por AM y FM

Si bien todas las ternas y premios fueron importantes, el momento más esperado de la noche fue la entrega del Martín Fierro de Oro, que este año fue doble ya que se entrego tanto para AM como para FM.

En primer lugar se entregó el premio para la radio FM y con gran emoción los conductores anunciaron: "El primer Martín Fierro de Oro de la noche se lo lleva Santiago del Moro”.

“Hay tantas madrugadas, tantos días levantándome sin dormir acostándome tan tarde y tan aturdido por todo, y cada vez que se me vuelvan un poco los patos lo que pienso es en ese pibe de 12 años cuando iba a hacer radio. Le quiero agradecer a mucha gente que respeto que está acá, hay pop en la radio y en especial a todos mis compañeros, a cada uno, que me hacen cada día mejor persona. La radio es equipo, sin equipo no hay absolutamente nada. Amo la radio, gracias a la gente de La 100. Aguante la radio, carajo”, expresó el primer ganador en su discurso.

Luego, llegó el turno de la AM y nuevamente a dos voces Karina y Fer Dente comunicaron que el segundo Martín Fierro de Oro era nada más y nada menos que para Nelson Castro.

“Fue una emoción muy grande, felicitaciones a Santiago del Moro y gracias por el cariño que todos me dispensan. Quiero mandarle un saludo a Jorge Lanata, te necesitamos bien. Quiero decir dos cosas nada más, primero me conmueve verlos a todos ustedes aquí hasta el final de la ceremonia porque es un ejemplo de lo que es la radio, un nivel de convivencia los que pensamos a,b,c, d o e, saludándonos y respetándonos. Este es el mensaje que humildemente quiero dejar en este momento tan emocionante para mí", declaró el periodista al recibir su premio.

Y cerró: "Queremos construir una sociedad de respecto y nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad, la radio también, para defender el pluralismo de todos los autoritarismos. Es importante que estén los voces que piensan distinto que la mía como las que pueden pensar igual, en la medida que logremos eso vamos a asegurar dos cosas, primero la vigencia de la radio, y segundo para educar. Hoy la radio es garantía de pluralidad, ¡viva la radio para siempre!”.

Premios Martín Fierro de Radio 2024: así fue la emotiva apertura de la ceremonia

Con una pequeña pieza audiovisual que recorrió la historia de la radio, comenzaron los Premios Martín Fierro de Radio 2024 (América TV). Luego los conductores Fer Dente y Karina Mazzocco presentaron al presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dio un fuerte discurso.

“Hace algunos años hubo algunos que salieron a decir que APTRA estaba programando, organizando, hacer desaparecer el Martín Fierro de radio cuando, en ese momento, asumía una nueva comisión que decidía separar la televisión de la radio”, comenzó diciendo Ventura.

“Los canales nos decían si no se podían eliminar los rubros de la radio o si no se podía premiar cuando venían las tandas publicitarias, una forma de ocultar un mundo visible, latente", reveló el periodista.

Y agregó: "Siempre dije que la radio tenía que tener visibilidad y separando las fiestas, y fue lo que logramos. Hoy, más que nunca, en este aplauso que van a ofrecer, con su ovación, la radio está más viva que nunca. Gracias a ustedes, por las radios, con el crecimiento de las radios, con el streaming, se viene el streaming, hoy no es solo una voz, sino también una imagen”.