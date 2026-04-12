La foto íntima de Felipe Fort que encendió las redes: el detalle que todos miraron

De hecho, tiempo atrás había emocionado a sus seguidores con imágenes de cumpleaños junto a Ricardo Fort, donde dejó ver el costado más afectuoso del recordado mediático. Con cada publicación, Felipe reafirma su estilo propio y consolida una presencia en redes que no deja de crecer.

Felipe Ford



Por qué Martita Fort se mudó a la casa en la que vivió junto a Ricardo Fort

A más de una década de la muerte de Ricardo Fort, ocurrida en noviembre de 2013, su figura continúa muy presente en el mundo del espectáculo. Ya sea por su paso explosivo por los medios, su estilo de vida marcado por el lujo o el recuerdo imborrable que dejó en sus hijos, Felipe Fort y Martita Fort, el empresario chocolatero sigue generando repercusiones.

En esta oportunidad fue Martita quien volvió a traer su memoria al presente, pero desde un costado completamente distinto. Durante una entrevista con el Pollo Álvarez en el stream de DGO, la joven no solo evocó a su padre, sino que sorprendió al contar una serie de experiencias inexplicables que vivió en su antigua casa y que, según relató, la hicieron sentir su presencia.



Consultada directamente sobre los motivos que la llevaron a dejar esa lujosa vivienda, en medio de rumores sobre situaciones extrañas, la modelo no esquivó la pregunta y respondió con total franqueza: “Era como una energía. Yo siento que se destrabó una vez que murió mi viejo. Pasaban distintas cosas que tenían que ver con él”.





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Lejos de quedarse en una sensación vaga, Martita profundizó en los episodios que, según explicó, se repetían con cierta frecuencia. “No sé. Hablabas de él y se cortaba la luz. Había gente de mi casa que decía que lo vieron, en carne y hueso, después de que falleció. Ponele, el encargado de mi casa lo vio al lado del auto estacionado. El otro lo vio al lado del ascensor en el palier”, detalló, dejando entrever el clima inquietante que se vivía en el lugar.





En esa misma línea, la hija del mediático remarcó que, si bien nunca llegó a verlo directamente, sí percibía otras señales. “Yo nunca lo vi a él. Pero sí escuchaba pasos. No es que me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él”, confesó.

Finalmente, la joven cerró su relato con una frase contundente que explica la decisión que tomó en aquel momento: “Pero… me mudé por eso”. Así, dejó en claro que la acumulación de esas situaciones fue determinante para abandonar la casa familiar e iniciar una nueva etapa, intentando dejar atrás esas experiencias ligadas al recuerdo de su padre.