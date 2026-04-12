El impactante parecido entre el Chino Darín y su abuelo a 100 años de su nacimiento: la foto
El Chino Darín recordó a su abuelo con una imagen inédita y dejó a la vista un asombroso parecido familiar que no pasó desapercibido. Mirá.
12 abr 2026, 16:00
El impactante parecido entre el Chino Darín y su abuelo a 100 años de su nacimiento: la foto
Chino Darín volvió a generar repercusión en redes sociales, aunque esta vez por un motivo profundamente personal. Mientras atraviesa una etapa muy especial de su vida tras convertirse en padre junto a Úrsula Corberó, el actor compartió un emotivo recuerdo de su abuelo, Ricardo Andrés Darín, quien habría cumplido 100 años.
Pero más allá del homenaje, lo que realmente impactó fue el impresionante parecido entre abuelo y nieto. La imagen, una fotografía en blanco y negro del artista en su juventud, dejó en evidencia rasgos casi idénticos: la mirada, la estructura del rostro y hasta la expresión, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.
“Hoy mi abuelo Ricardo Andrés Darín cumpliría 100 años”, escribió en una historia de Instagram, acompañando la publicación que rápidamente se viralizó.
El Chino nunca llegó a conocer a su abuelo, ya que Ricardo Andrés Darín falleció pocos días antes de su nacimiento. Sin embargo, ese lazo familiar parece mantenerse intacto a través del tiempo, no solo en la memoria y la herencia artística, sino también en una imagen que refleja un parecido tan fuerte como conmovedor.
El posteo, simple pero cargado de significado, volvió a poner en primer plano la historia de una familia marcada por el arte y ahora también por un asombroso espejo entre generaciones.
¿Quién fue Ricardo Andrés Darín?
Nacido en Buenos Aires en 1925 y fallecido en 1989, Ricardo Andrés Darín tuvo una destacada trayectoria en el mundo del espectáculo. Se desempeñó en teatro, cine y televisión, pero también exploró otras facetas como aviador, periodista y poeta. Su figura fue clave dentro de una familia que, con el paso de las décadas, se consolidó como una verdadera dinastía artística.
Su hijo, Ricardo Darín, se convirtió en uno de los actores más prestigiosos de Argentina, mientras que su nuera, Renée Roxana, también dejó su huella en el ámbito teatral.
Hoy, ese legado continúa con el Chino Darín, quien logró construir su propio camino tanto en el país como en producciones internacionales. Y en este caso, no solo heredó la vocación artística: la genética también juega su papel, dejando en evidencia un parecido que sorprendió incluso a sus propios fans.