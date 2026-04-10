Aparecen escandalosos audios de Nicole Neumann contra Mica Viciconte: gritos y una frase letal
La periodista Débora D'Amato reveló en A la tarde cuán violentos eran los audios que Nicole Neumann le ha hecho llegar a la pareja de su exmarido, Mica Viciconte, en medio del eterno enfrentamiento familiar. Los detalles.
10 abr 2026, 15:56
Aparecen escandalosos audios de Nicole Neumann contra Mica Viciconte: gritos y una frase letal
La declarada guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece ser un enfrentamiento que está muy lejos a pacificarse. Lo cierto es que en los últimos días endurecieron el grado de confrontación después de que la modelo de ventilara a través de las redes sociales que una de sus hijas había sido internada por lo que no había podido descansar durante el fin de semana largo de estas Pascuas, a pesar de haber acordado abordar ese episodio de manera privada.
Fue a partir de las furiosas declaraciones de ambos lados atajándose y responsabilizando a la otra parte del nuevo conflicto familiar, cuando Nicole acusó fuertemente a Mica Viciconte -actual pareja del padre de sus tres hijas mujeres- de maltratar a sus tres hijas. “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos, y para limpiarse se ve que deben suavizar a otros con mentiras para sentirse mejor”, disparó furibunda y si bien dio ningún nombre, la gran mayoría infirió que estaba hablando de Mica, que es la madre de Luca, el hijo que su ex tuvo con la ex Combate.
Así las cosas, en las últimas horas salieron a la luz contundentes testimonios asegurando que en realidad los modales de Nicole no serían los mejores, sobre para con la mismísima Mica Viciconte. Concretamente fue Débora D’Amato quien se animó a confiar en A la tarde (América TV) haber escuchado audios de la mismísima Nicole hablando no precisamente bien de Mica.
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La panelista remarcó en el programa de Karina Mazzocco el grado de virulencia de los audios de Nicole Neumann. “Siento que primero se habla en general de maltrato con liviandad. Tengo un vínculo más cercano porque conozco a Poroto, yo escuché los audios que enviaba Nicole”, lanzó de movida.
Y como para remarcar el tipo de violentos mensajes de Nicole contra Mica, D'Amato aseguró que “eran espantosos, absolutamente. Feos”. Y si bien sus compañeros del ciclo de América quisieron saber "qué decían”, la panelista prefirió no ahondar en detalles. “No quiero decir exactamente, pero sí te digo que no me gustaría que hablen así de mi. Eran específicamente en contra de ella”, concluyó dejando en claro que este 'guerra de los Roses' está muy lejos de llegar a un acuerdo pacífico.
Que dijo Mica Viciconte luego del nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero
Tras la fuerte repercusión que generaron las lágrimas de Fabián Cubero en una entrevista con A la Tarde (América TV), donde se refirió al nuevo conflicto que involucra a su pareja y a su ex Nicole Neumann, quien rompió el silencio fue Mica Viciconte.
En diálogo con Puro Show (El Trece), la panelista optó por tomar distancia del escándalo, especialmente luego de las versiones que circularon en torno a la internación de Allegra, la hija que tienen en común Cubero y Neumann. Lejos de profundizar en el tema, dejó en claro su postura desde el primer momento.
“No voy a opinar de nada chicos, perdón. Estoy muy tranquila y muy segura de verdad. No voy a hablar de nada. No hice ningún gesto, ni sí, ni no, nada de nada”, expresó de manera contundente al ser consultada.
Sin intención de involucrarse en la interna familiar, Viciconte insistió en su decisión de mantenerse al margen del conflicto, aunque reconoció el impacto general de la situación: “Estoy tranquila. Todo afecta en general chicos, tampoco podemos fingir demencia, pero no pasa nada. Creo que en mi vida hay límites, así que no voy a hablar”.
Sin embargo, antes de dar por finalizada la entrevista, la pareja de Cubero cambió el tono y apuntó directamente contra el ciclo que la estaba entrevistando, con críticas especialmente dirigidas hacia uno de sus conductores, Matías Vázquez.
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“Le mando un beso a toda la gente, sobre todo a los panelistas que a veces no miden las cosas y lastiman. No crean nada de lo que dice esa mesa, es puro show. Nada creíble, son un desastre. Mati deja que mucho que desear”, disparó visiblemente molesta.
Lejos de bajar la intensidad, Viciconte continuó con una fuerte dosis de ironía al referirse al equipo del programa: “Para mí no son buenos profesionales, para mí es Puro show, tienen un buen nombre”.
Además, dejó en claro su mirada sobre el rol de los panelistas en este tipo de formatos televisivos: “Yo trabajé de panelista y está bárbaro que hay que llevar y traer, tiene que haber una mesa dividida, pero cuando eso no sucede y dicen cualquier estupidez total de que mida no está bueno”, sostuvo.
Ya en el estudio, y tras ver la nota al aire, Matías Vázquez no esquivó la polémica y respondió con firmeza: “El Puro show lo hacen ustedes: vos, Fabián, también un poco Nicole, y las víctimas son las nenas. Hacemos espectáculo y analizamos el chimento”.