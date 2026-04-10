Aparecen escandalosos audios de Nicole Neumann contra Mica Viciconte: gritos y una frase letal

Y como para remarcar el tipo de violentos mensajes de Nicole contra Mica, D'Amato aseguró que “eran espantosos, absolutamente. Feos”. Y si bien sus compañeros del ciclo de América quisieron saber "qué decían”, la panelista prefirió no ahondar en detalles. “No quiero decir exactamente, pero sí te digo que no me gustaría que hablen así de mi. Eran específicamente en contra de ella”, concluyó dejando en claro que este 'guerra de los Roses' está muy lejos de llegar a un acuerdo pacífico.

Cubero Damato - captura A la tarde

Que dijo Mica Viciconte luego del nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Tras la fuerte repercusión que generaron las lágrimas de Fabián Cubero en una entrevista con A la Tarde (América TV), donde se refirió al nuevo conflicto que involucra a su pareja y a su ex Nicole Neumann, quien rompió el silencio fue Mica Viciconte.

En diálogo con Puro Show (El Trece), la panelista optó por tomar distancia del escándalo, especialmente luego de las versiones que circularon en torno a la internación de Allegra, la hija que tienen en común Cubero y Neumann. Lejos de profundizar en el tema, dejó en claro su postura desde el primer momento.

“No voy a opinar de nada chicos, perdón. Estoy muy tranquila y muy segura de verdad. No voy a hablar de nada. No hice ningún gesto, ni sí, ni no, nada de nada”, expresó de manera contundente al ser consultada.

Sin intención de involucrarse en la interna familiar, Viciconte insistió en su decisión de mantenerse al margen del conflicto, aunque reconoció el impacto general de la situación: “Estoy tranquila. Todo afecta en general chicos, tampoco podemos fingir demencia, pero no pasa nada. Creo que en mi vida hay límites, así que no voy a hablar”.

Sin embargo, antes de dar por finalizada la entrevista, la pareja de Cubero cambió el tono y apuntó directamente contra el ciclo que la estaba entrevistando, con críticas especialmente dirigidas hacia uno de sus conductores, Matías Vázquez.

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“Le mando un beso a toda la gente, sobre todo a los panelistas que a veces no miden las cosas y lastiman. No crean nada de lo que dice esa mesa, es puro show. Nada creíble, son un desastre. Mati deja que mucho que desear”, disparó visiblemente molesta.

Lejos de bajar la intensidad, Viciconte continuó con una fuerte dosis de ironía al referirse al equipo del programa: “Para mí no son buenos profesionales, para mí es Puro show, tienen un buen nombre”.

Además, dejó en claro su mirada sobre el rol de los panelistas en este tipo de formatos televisivos: “Yo trabajé de panelista y está bárbaro que hay que llevar y traer, tiene que haber una mesa dividida, pero cuando eso no sucede y dicen cualquier estupidez total de que mida no está bueno”, sostuvo.

Ya en el estudio, y tras ver la nota al aire, Matías Vázquez no esquivó la polémica y respondió con firmeza: “El Puro show lo hacen ustedes: vos, Fabián, también un poco Nicole, y las víctimas son las nenas. Hacemos espectáculo y analizamos el chimento”.