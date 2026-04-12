Pitty la Numeróloga lanzó una inquietante predicción sobre la China Suárez y Mauro Icardi

En medio del escándalo mediático que envuelve a Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Pitty la Numeróloga irrumpió con una predicción que no pasó desapercibida y que suma un nuevo capítulo a la novela.
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La numeróloga analizó el vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara y lanzó un pronóstico explosivo: habló de un hijo, festejos… y una fuerte crisis.
En medio del escándalo mediático que envuelve a Eugenia “la China” Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Pitty la Numeróloga irrumpió con una predicción que no pasó desapercibida y que suma un nuevo capítulo a la novela.
Invitada a Implacables (elnueve), el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, la especialista se metió de lleno en el vínculo entre la actriz y el futbolista y fue contundente.
“La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después aparece un momento de festejo, se ve como una celebración”, comenzó diciendo en vivo.
Pero lo más fuerte llegó después. Sin filtros, Pitty sorprendió con una revelación que dejó a todos en shock: “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”.
Sin embargo, no todo sería color de rosa. La numeróloga también advirtió que el vínculo atravesaría momentos turbulentos: “Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números”.
Y cerró con un anticipo que alimenta aún más el escándalo: “Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos”.
La historia entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a ocupar titulares, esta vez por un detalle que no pasó inadvertido: un llamativo anillo de compromiso que la actriz mostró en sus redes. En las últimas horas, el delantero compartió varias imágenes junto a ella, donde la joya se ve con claridad, alimentando las versiones de una posible formalización de la relación.
Ese anillo ya había dado que hablar semanas atrás. Durante el Día de los Enamorados, la China publicó fotos en Instagram luciendo un sofisticado solitario de Cartier, de la línea Destinée. El diseño se distingue por su estilo “halo”, con un diamante central de corte brillante rodeado de pequeñas piedras que realzan su luminosidad.
La pieza, confeccionada en platino y con engaste pavé, está pensada para maximizar el brillo desde cualquier ángulo. Según trascendió, el modelo elegido tendría un diamante de entre 1 y 1,2 quilates, con un valor estimado cercano a los 30.000 dólares. Dentro de la misma colección existen versiones más económicas que rondan entre 7.000 y 10.000 dólares, mientras que las más exclusivas pueden superar los 50.000 y alcanzar cifras de seis dígitos.
De acuerdo con la periodista Fernanda Iglesias, el gesto romántico habría sido ideado por el propio Icardi, quien atraviesa la etapa final de su divorcio de Wanda Nara. En este contexto, el jugador del Galatasaray ya había insinuado en otras ocasiones su intención de dar un paso más serio en su vínculo con la actriz. La aparición pública del anillo no hace más que reforzar esa idea y sumar un nuevo capítulo a una historia que sigue generando interés constante.