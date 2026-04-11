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Piden la expulsión inmediata de Eduardo en Gran Hermano por un comentario gordofóbico

Eduardo hizo un comentario desagradable sobre el cuerpo de una compañera y las redes sociales no tardaron en reaccionar: en cuestión de minutos, los usuarios se volcaron a pedir su expulsión del reality.

11 abr 2026, 20:40
Piden la expulsión inmediata de Eduardo en Gran Hermano por un comentario gordofóbico
Piden la expulsión inmediata de Eduardo en Gran Hermano por un comentario gordofóbico

Piden la expulsión inmediata de Eduardo en Gran Hermano por un comentario gordofóbico

En Gran Hermano (Telefe) suele pasar que, con el correr de los días, el encierro y la rutina terminan jugando una mala pasada: los participantes se relajan, se olvidan de las cámaras y dicen lo primero que se les cruza por la cabeza sin medir el impacto que eso puede tener afuera. En ese contexto, cada palabra adquiere un peso distinto, porque lo que para ellos puede ser un comentario al pasar, para el público se vuelve un hecho que no pasa desapercibido.

Eso fue justamente lo que ocurrió con Carmiña y su comentario racista sobre Mavinga, que rápidamente generó incomodidad dentro de la casa y un fuerte rechazo del otro lado de la pantalla. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos, con miles de mensajes cuestionando sus dichos y exigiendo una respuesta contundente por parte del reality.

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Ahora, el apuntado es Eduardo, quien en una charla con Sol hizo un comentario desagradable sobre el cuerpo de Titi. “Mirala a la gorda... Titi está mucho más gorda, ¿viste? “, lanzó el hombre de 57 años. Molesta, consciente de la gravedad de lo que había dicho su compañero, Abraham le puso los puntos: ” ¡No digas esos comentarios! “.

La respuesta de Eduardo dio que hablar: “¿Qué tiene de malo? ¿No puedo decir eso? “. ”¡No! ¡No está bien decir eso! “, le respondió la concursante que la próxima semana se irá a la Casa de los famosos.

Al viralizarse el clip, los usuarios de las redes fulminaron a Eduardo y pidieron su expulsión. “ Qué esperar de Eduardo si es un violento. Ahora está tranquilo porque está empastillado para que no le salga lo violento. Que no tome un día la medicación y van a ver es igual a Tamara, otra que toma medicamentos psiquiátricos”, Eduardo se fue de boca, pero Sol lo educó; me parece perfecto ” y “Éste está obsesionado con Titi, todo el tiempo habla de ella” fueron algunos de los comentarios de los internautas.

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Qué dijo Eduardo de Andrea del Boca en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a ser escenario de un momento inesperado que poco tuvo que ver con estrategias o conflictos de juego. Esta vez, la atención se centró en Eduardo Carrera, quien sorprendió al exponer sus sentimientos en plena gala en vivo y poner en palabras lo que hasta ahora había mantenido en un segundo plano respecto a Andrea del Boca.

Todo se dio en una noche cargada de emociones, marcada por el ingreso de la hija de la actriz bajo la dinámica de “Congelados”, con la misión de retirar sus pertenencias tras su salida del reality. En ese marco, Eduardo fue consultado directamente por Andrea y no dudó en responder con honestidad: “La extraño. Hoy le hablaba a Yipio de ella ”, confesó frente a todos, dejando en evidencia cuánto lo afectó su partida.

Lejos de quedar en una simple declaración, el participante profundizó su postura minutos después y dejó abierta la puerta a lo que podría suceder fuera del programa. “La extraño y espero conocerla mucho mejor afuera ”, expresó, generando todo tipo de interpretaciones sobre un posible vínculo que trascienda el encierro.

Dentro de la casa, sus palabras causaron sorpresa. Hasta ese momento, Eduardo había mostrado una actitud mucho más reservada en relación a Andrea, con gestos sutiles pero sin avances claros. Por eso, el cambio de postura llamó la atención de sus compañeros, que no esperaban una exposición tan directa.

Al notar esa contradicción, el propio Eduardo intentó justificar su comportamiento previo y apuntó al contexto interno como un factor determinante. “La mirada de Yanina era tan penetrante y tan aguda que no me podía expresar libremente”, explicó, sugiriendo que ciertas presiones influyeron en su manera de actuar.

Con Del Boca ya fuera de la competencia y Eduardo aún dentro del juego, el interrogante queda abierto: si se trata de un sentimiento genuino que podría continuar fuera de la casa o de una jugada dentro de la dinámica del reality.

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