Profunda reflexión de Rusherking sobre las despiadadas críticas al otro: "Estamos en el peor momento"

"Creo que estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona", siguió profundo el ex de la China Suárez.

Y remarcó desde sus historias de Instagram: "¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? ¿Por si les parece lindo o feo, por su sexualidad, por la forma en la que viste?".

"Ojalá los y las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar vivir en paz a las personas que no les hacen nada...", continuó su análisis el cantante de Santiago del Estero.

"Si alguien que me sigue se comporta de esta manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica. Quería compartirles este texto con lo que pienso, ojalá sirva de algo...", cerró categórico Rusherkig.

Se conoció un adelanto del nuevo tema de La China Suárez: ¿dispara contra Rusherking?

La China Suárez sigue avanzando a paso firme en el mundo de la música. De abril del 2022, cuando lanzó su primer tema, El juego del amor, hasta el presente, la artista continúa abocada a su faceta como cantante.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la ex pareja de Rusherking lanzó un adelanto de Pasatiempo, su nuevo tema, que interpretó junto a Ecko.

"Hola. Pasatiempo. 27/7", escribió en el posteo, donde colocó el emoji de un corazón roto, dando a entender que la letra está inspirada en un desamor.

Enseguida, muchos de los fans de La China empezaron a sospechar que, tal vez, la canción está dedicada al ex de la actriz.

"Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabés que por ti mucho sufría, solo fui un pasatiempo para ti y yo pensaba que era feliz...", se escucha entonar a La China en los primeros minutos del tema. Esas palabras hacen pensar que podría ser una dedicatoria para Rusherking.

La relación de La China con su ex terminó de forma abrupta. Ella lo confirmó por medio de un comunicado. Poco se supo sobre la trastienda de ese desenlace.