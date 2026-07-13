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La impactante predicción del astrólogo de Boca para el duelo entre Argentina e Inglaterra: "Que se prepare..."

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Giorgio Armas, conocido como el astrólogo de Boca, lanzó un inquietante pronóstico sobre el partido. Los detalles.

13 jul 2026, 08:00
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La impactante predicción del astrólogo de Boca para el duelo entre Argentina e Inglaterra: Que se prepare...

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La impactante predicción del astrólogo de Boca para el duelo entre Argentina e Inglaterra: "Que se prepare..."

La Selección argentina ya palpita uno de los partidos más trascendentales del Mundial 2026. En la antesala del esperado cruce frente a Inglaterra, Giorgio Armas, conocido popularmente como “el astrólogo de Boca”, sorprendió con una fuerte predicción sobre lo que podría suceder durante el encuentro.

Según el especialista en astrología deportiva, el partido será extremadamente parejo y podría definirse recién desde el punto del penal, con un papel determinante de Emiliano “Dibu” Martínez.

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Qué predicción hizo astrólogo de Boca para Argentina-Inglaterra

A través de su cuenta de X, @ArmasGiorgio, el astrólogo recordó uno de sus pronósticos y dejó un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos.

“¡Predicción cumplida! ¿Hace cuánto lo dije? Que se prepare el Dibu que vamos a los penales”, escribió, anticipando un escenario cargado de tensión y dramatismo.

De todos modos, Armas evitó revelar quién se impondría en una eventual definición desde los doce pasos y explicó que observa energías muy equilibradas entre ambos seleccionados de cara al duelo del miércoles.

Pero esa no fue su única visión sobre el partido. El astrólogo también se mostró optimista respecto al rendimiento de Lionel Messi y auguró una actuación memorable del capitán argentino.

“Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo”, aseguró en declaraciones a TN.

Argentina e Inglaterra protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, con el gran objetivo de conseguir el pase a la final y quedar a un paso de la gloria máxima.

     

 

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