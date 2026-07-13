La impactante predicción del astrólogo de Boca para el duelo entre Argentina e Inglaterra: "Que se prepare..."

De todos modos, Armas evitó revelar quién se impondría en una eventual definición desde los doce pasos y explicó que observa energías muy equilibradas entre ambos seleccionados de cara al duelo del miércoles.

Pero esa no fue su única visión sobre el partido. El astrólogo también se mostró optimista respecto al rendimiento de Lionel Messi y auguró una actuación memorable del capitán argentino.

“Hay que prepararnos para el mejor partido de Leo”, aseguró en declaraciones a TN.

Argentina e Inglaterra protagonizarán una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, con el gran objetivo de conseguir el pase a la final y quedar a un paso de la gloria máxima.