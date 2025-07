Qué dijo el abogado de Locomotora Oliveras tras la denuncia que frenó su cremación

Frente a una gran cantidad de medios, Hilbert señaló que la denuncia que impide que se cumpla la última voluntad de Oliveras fue presentada en el Fiscal Federal, quien la derivó a la Justicia provincial. “Está actuando el Fiscal Regional, con quien mantuvimos una reunión. Por nuestra parte, entendemos que la denuncia es de este señor Aldo Parodi, al cual no conocía a Alejandra, no lo conozco yo, no lo conocen los hijos, no lo conoce la familia”, hizo saber.