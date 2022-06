Qué dijo Pampita sobre el escándalo de Roberto García Moritán en la Legislatura por defenderla

Entonces, Roberto defendió públicamente a la modelo y conductora. "Soy el marido de Pampita, presidente. Una mujer libre, emprendedora que ha sabido convertirse en una mujer empoderada. Que ha sabido trascender, ser una referencia de lucha, de mérito", indicó.

En este contexto, Moritán contó qué le dijo Pampita tras su cruce con la legisladora por haberlo llamado Pampito.

"Ella prefiere que yo responda con otra altura, pero hay momentos en los que hay que mantenerse en el eje y otros donde hay que demostrar que se está dispuesto a hacer cualquier cosa por lo que se cree", dijo el legislador en diálogo con Vivivana Canosa en A24.

moritan.jpg

Antonio Laje bancó a Roberto García Moritán en su defensa a Pampita en la Legislatura

El jueves, en una caldeada sesión de la legislatura porteña, la legisladora del Frente de Todos, Berenice Iañez, hizo una polémica exposición cuando tuvo la palabra.

"Despotrican de la política pero que después quieren conducir la política, los Pampitos del mundo, que cuando vienen a legislar...", lanzó, en clara alusión a Roberto García Moritán y su matrimonio con Pampita.

Moritán, tras escuchar estas polémicas palabras, esperó su turno para hablar y la respondió a la legisladora defendiendo con uñas y dientes a su mujer.

"Soy el marido de Pampita presidente. Una mujer libre, emprendedora, que ha sabido convertirse en una mujer empoderada, que ha sabido trascender y convertirse en una referencia de lucha, de esfuerzo y de mérito", expresó el empresario y legislador de Juntos por el Cambio.

Y amplió: "Estoy muy orgullosamente casado con Pampita, estoy loco de amor por mi mujer. Tenemos una hija, que se llama Ana, de la cual estoy totalmente enamorado".

"Tengo dos hijos más grandes con otra mujer, si quiere le cuento, usted que es media cholula. Ella se ganó todo lo que tiene, no la subestimes", cerró contundente.

Antonio Laje se refirió a este tema el viernes en Buenos días América y tras ver la exposición de Roberto García Moritán, lo bancó y apuntó contra la legisladora que hizo ese comentario en plena sesión legislativa.

"Muy despectiva. Me gustaría preguntarle a la legisladora: ¿qué experiencia de trabajo? Porque del otro lado tenés un tipo que es empresario que genera puestos de laburo, que invierte, que arriesga, gana y pierde. ¿Qué tenés acá de este lado? Me parece que tienen que replantearse en serio qué es lo que están haciendo", indicó el periodista.

Y agregó: "¿Con qué derecho además plantean de esa manera tan despectiva? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué hicieron? ¿Qué arriesgan? Porque la verdad es fácil vivir de una banca y de un sueldo del Estado. Del otro lado tenés un tipo, que te puede gustar o no, pero es un empresario que arriesga, invierte... Es muy despectiva esta legisladora".

"Tenés una legisladora muy despectiva, que no sé qué hizo de su vida la verdad, pero sí seguramente no debe saber lo que es pagar un sueldo. Empiecen a respetar a la gente, uno puede pensar diferente, pero no podes ningunear de esta manera, del otro lado tenés gente que se rompe todos los días para generar un puesto de laburo nuevo, no perder, y seguir invirtiendo", cerró Antonio Laje.