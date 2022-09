Quién es el amante de Charlotte Caniggia: estuvo preso y es modelo de OnlyFans

Pero eso no es todo. La periodista Estefi Berardi sumó que la dueña de la vivienda en la que vivían la hija de Claudio Paul y quien era su novio no soporta más a la pareja.

CI6VYDZANBEX7JOD6757Y2H4IM.jpg

“Quiere que se vayan porque no le están pagando el alquiler”, contó la panelista. Además, indicó que la seguridad del barrio está cansada de los papelones: “Gritos a toda hora, le inundaron el jardín y más”.

Berardi contó además que la dueña de la casa vive en el exterior, por lo que fue su hermana quien intentó dialogar con Roberto y Charlotte pero “Ellos no contestan los mensajes ni el teléfono”, aseguró y agregó que "estarían atrincherados en la casa".

Y ahora se conocieron detalles del amante de la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia: se llama Ian Hachmann, es un modelo de 29 años que trabaja actualmente para la plataforma con contenido para adultos OnlyFans. Además Estefi Berardi contó que estuvo preso y que es influencer.

Charlotte Caniggia

La triste confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con su padre

Charlotte Caniggia estuvo en PH: Podemos Hablar y sorprendió al hacer alusión al vínculo con su padre, El Pájaro Caniggia. En el programa de Andy Kusnetzoff, la mediática reveló que no tiene contacto con el ex jugador.

"¿No tenes relación con Claudio", le preguntó el conductor. "No hablo mucho con él. Algunas veces le escribo: 'Hola papá, ¿cómo estás?', pero no me contesta", detalló la ex participante de MasterChef Celebrity.

"Está acá. ¿No te dan ganas de verlo?", retrucó Andy. "Sí, está acá, creo, pero él nada.... no me habla. Le mandas 80 mensajes, no te contesta, ya está... ¿qué vas a hacer?", explicó Charlotte.

El conducto deslizó que, tal vez, la indiferencia de El Pájaro se deba al conflicto que tiene con Mariana Nannis, su ex pareja. "A veces, los papás meten a los hijos en sus peleas", sentenció la invitada.