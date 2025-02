Quién es Gülben Ergen, la rival turca que cuestionó el premio a Wanda Nara y desató un escándalo

TW Gulben Ergen contra Wanda Nara.jpg

“Tenemos curiosidad por conocer al jurado y sus criterios para elegir a Wanda Nara como la ‘Mujer del Año’ en la ceremonia de los Best of Europe Awards”, disparó Gülben Ergen en la red social generando una catarata de reacciones.

Y el escándalo fue mayor aún porque Ergen también fue distinguida en la misma ceremonia, y durante su discurso de agradecimiento hizo referencia al cruce del Galatasaray y el Fenerbahçe, así como luego se confesó seguidora de Icardi, declarándose abiertamente del lado de Mauro y claramente enfrentada a Wanda Nara.

Gulben Ergen premiada en los Europa Awards.jpg

Gülben Ergen, la nueva enemiga de Wanda Nara

Gülben Ergen es una verdadera celebridad en Turquía. Con más de 30 años de trayectoria, es considerada una de las artistas más influyentes del mundo del espectáculo de aquel país.

Nacida el 25 de agosto de 1972 en Estambul, Ergen comenzó su carrera como modelo durante su adolescencia, y a fines de los '80 conquistó el segundo lugar en el concurso "Cinema Star", lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación y el entretenimiento.

Gulben Ergen 1.jpg

Así, para 1988 llegaría su debut cinematográfico con el film We Cannot Be Aparted, con el que daría inicio a una exitosa carrera actoral tanto en el cine como en televisión.

En tanto, su verdadera pasión siempre fue la música. Y fue en 1997 cuando Gülben consigue lanzar su primer disco titulado Merhaba, donde fusionó la música clásica turca con el pop, creando su estilo propio y convirtiéndola en una las artistas más exitosas de su tierra.

Hasta hoy, lleva publicados 17 discos con más de 200 canciones consiguiendo millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.