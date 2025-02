Apareció el video que acredita la versión de que el premio que recibió Wanda Nara es “re trucho”

Fue allí que Iglesias reveló: “Me dicen que hay que aplicar para el premio. O sea, vos te tenés que postular. Hay una planilla. Está organizado por una ex Miss Universo y su marido, que es productor”.

“Lo hacen, pero no es que van famosos. Es como si acá se organizara algo en Caballito, qué sé yo. El lugar es lindo, es un palacio, un hotel palacio, pero ¿en qué premio vos aplicás para ganar? En ninguno. Tiene que elegir el jurado”, agregó.

El video que confirma que el premio que recibió Wanda Nara es "re trucho"

Como era de suponer, pasados algunos minutos del mensaje de Pochi, tanto Kennys Palacios como Wanda Nara regieron el guante intentado enaltecer la premiación.

“Hola, chicos. No hay tiempo para responderle a Fernanda Iglesias. Que siga resentida con la vida. Mientras tanto, estamos almorzando porque ya se tiene que preparar, Wandis. Besos”, disparó irónico el estilista y asistente de Nara.

“Qué postularse si yo no sabía ni si existía este premio. Me enteré cuando me llamaron porque estaba nominada”, se la escuchó en tanto a Wanda mientras masticaba algún alimento con la boca llena.

Lo cierto es que una vez realizada la ceremonia de los Europa Awards, comenzaron a viralizarse diferentes videos en los que se la ve a Wanda en un salón mínimo con los otros nominados, sentada junto a Kennys, quienes incluso se pusieron a grabar historias virtuales durante la entrega.