La durísima respuesta de Yanina Latorre a María Fernanda Callejón: "Es una..."

La enemistad entre María Fernanda Callejón y Yanina Latorre sigue sumando capítulos. Tras los insultos que la actriz lanzó en La Mañana con Moria (El Trece), la respuesta de la rubia no tardó en llegar y se dio en Intrusos (América TV).
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Yanina Latorre respondió en Intrusos a los insultos de María Fernanda Callejón y aseguró que todo se trata de resentimiento y envidia.
La enemistad entre María Fernanda Callejón y Yanina Latorre sigue sumando capítulos. Tras los insultos que la actriz lanzó en La Mañana con Moria (El Trece), la respuesta de la rubia no tardó en llegar y se dio en Intrusos (América TV).
La conductora, fiel a su estilo, aseguró que aunque no había visto en detalle lo ocurrido, estaba al tanto de todo. En un mensaje que leyó Natalie Weber, expresó: “No tengo idea de por qué me insulta, para mí quedó resentida con LAM porque jamás hablé de su hija”.
Lejos de quedarse ahí, Latorre redobló la apuesta con otra frase contundente: “La verdad, qué se puede esperar de esta mujer. Me eleva que me insulte una fracasa de la nada. Todo es envidia”.
La enemistad entre ambas no es nueva. La tensión se remonta a cuando compartieron pantalla en LAM, cuando se hizo público el proceso de divorcio de Callejón con Ricky Diotto. Aquella situación marcó el inicio de una relación plagada de chispazos.
Los dardos cruzados entre Callejón y Latorre confirman que la enemistad sigue intacta y que cualquier comentario puede convertirse en el disparador de un nuevo round mediático.
María Fernanda Callejón volvió a apuntar contra Yanina Latorre y lo hizo en medio del revuelo que generó la pelea de la conductora con Denise Dumas. En La Mañana con Moria (El Trece), la actriz no dudó en dejar en claro su postura con frases filosas.
Todo comenzó cuando el programa analizaba el cruce inesperado entre la conductora de Sálvese quien pueda y la integrante de LAM (América TV). En ese contexto, Gustavo Méndez intentó explicar: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre…”.
Callejón no se quedó callada y lo interrumpió con dureza: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”. La frase dejó a todos sorprendidos y encendió aún más la discusión.
Más tarde, tras ver una nota de Latorre hablando de su conflicto con Dumas, Moria Casán elogió a Dora, la madre de Yanina, y expresó su deseo de entrevistar a Lola Latorre. La “One” destacó: “Lola una chica que estoy admirando, es una chica que estuvo en el Bailando, se bancó muchas cosas, se recibió de abogada… Y me gustaría preguntarle qué siente al ser hija de una mujer tan famosa…”.
La reacción de Callejón fue inmediata y explosiva. Sin filtro, lanzó: “¡Conchuda!”, confirmando que su enfrentamiento con Yanina Latorre está lejos de apagarse y que cada aparición pública se convierte en un nuevo capítulo de esta enemistad mediática.