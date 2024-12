Quién es la famosa que bancó abiertamente a la China Suarez en su momento más difícil

Si bien la modelo demostró un claro apoyo hacia su amiga, lo cierto es que también decidió no dar detalles acerca de su intimidad y fue reservada al hablar de las charlas que mantuvo con ella.

Mery del Cerro y China-Suarez

“No me gusta hacer público lo que hablo o no hablo con una persona, me parece que son cosas íntimas. Pero bueno, yo tengo mis amigas desde la época de Casi Ángeles y no tiene nada que ver eso con lo que suceda en sus vidas personales”, resaltó en Desayuno Americano.

Sin embargo, dejó en claro que hubo charlas profundas y consejos de amigas. “Se aconseja cómo se aconseja a cualquier amiga. Como me aconsejan a mí y yo puedo aconsejar a una amiga", comentó.

Mery del Cerro China Suarez

La tajante acción de la China Suárez con L-Gante tras la fuerte advertencia de Wanda Nara

Hace unos días se conoció de un escandaloso encuentro casual entre la China Suárez por un lado, Mauro Icardi en otra mesa, Wanda Nara y L-Gante todos juntos cenando en un conocido restaurante a corta distancia.

Todo terminó en un cruce verbal entre Wanda y la China dado que la relación entre ambas había quedado dañada tras el escándalo que las involucró años atrás por Icardi.

En ese contexto, la panelista del ciclo Empezar el Día, Pochi de la cuenta chimentera Gossipeame, dio que hablar con la drástica acción que habría hecho la actriz con la actual pareja de la mediática.

“La China habría dejado de seguir a L-Gante. Se ve que se tomó al pie de la letra el ‘ahí tenés a mi marido, con mi novio no te metas’”, escribió la panelista en una publicación que compartió en Instagram Stories.

En la imagen se ve una captura que demostraría que la China Suárez efectivamente habría dejado de seguir a L-Gante en las redes sociales tras la dura advertencia que le hizo aquella noche Wanda en plena discusión cuando le advirtió que "no se meta con su novio".