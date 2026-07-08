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TEATRO

Quiénes son los nominados de la primera edición de los Premios Pinti

Se conocieron los nominados de las 19 categorías de la primera edición de los Premios Pinti que tendrá lugar el lunes 27 de julio en el Teatro Colón.

8 jul 2026, 12:00
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Quiénes son los nominados de la primera edición de los Premios Pinti

Quiénes son los nominados de la primera edición de los Premios Pinti

Quiénes son los nominados de la primera edición de los Premios Pinti

Quiénes son los nominados de la primera edición de los Premios Pinti

AADET dio a conocer las nominaciones de la primera edición de los Premios Pinti y anunció los Premios trayectoria, los espectáculos del año y la votación abierta del premio favorito del público.

La ceremonia que destaca a lo mejor del teatro será el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con Agustín Rada Aristarán como maestro de ceremonia y será transmitido por El Trece.

Con la propuesta de la primera edición de los Premios Pinti, AADET busca reflejar la riqueza y diversidad de la temporada teatral argentina, integrando distintas formas de reconocimiento en una misma celebración.

El Jurado está integrado por 25 referentes del periodismo convocado para esta primera edición y se definieron las nominaciones en las 19 categorías del premio.

Los nominados a los Premios Pinti por categoría

-Mejor Comedia

Berlín Berlín

La función que sale mal

Medida por medida (la culpa es tuya)

Parlamento

Una navidad de mierda

-Mejor Drama o Comedia Dramática

El brote

Habitación Macbeth

Imprenteros

Las Hijas

Lo que el río hace

-Mejor Musical

Annie Charlie y la Fábrica de Chocolate

Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray

The Ópera Locos

-Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta

El equilibrista

Feliz Día Sutottos

Suavecita

Un poyo rojo

-Mejor Obra de Autoría Nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

El brote de Emiliano Dionisi

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull Pundonor de Andrea Garrote

-Mejor Actriz de Comedia

Carla Peterson - Sottovoce

Fernanda Metilli - Berlín Berlín

Lorena Vega - Sottovoce

Pilar Gamboa - Parlamento

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

-Mejor Actor de Comedia

Adrián Suar - Sottovoce

Diego Reinhold - La función que sale mal

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Luis Brandoni - Quién es Quién

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

-Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática

Andrea Garrote - Pundonor

Julieta Zylberberg - Prima Facie

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Pilar Gamboa - Las Hijas Valeria Lois La vida extraordinaria

-Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática

Carlos Portaluppi - Druk Iñaki Aldao

El curioso incidente del perro a medianoche Luis Machín

La última sesión de Freud Pompeyo Audivert

Habitación Macbeth Roberto Peloni - El brote

-Mejor Actriz en Musical

Alejandra Perlusky - Billy Elliot

Alejandra Radano - Company Belén Bilbao

Hairspray Julieta Nair Calvo

Lizy Tagliani - Annie

-Mejor Actor en Musical

Agustín “Rada” Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente - Company Lucas Gerson

Oscar Lajad - Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada - Charlie y la Fábrica de Chocolate

-Mejor Actriz de reparto

Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mónica Raiola - Lo que el río hace

Paula Kohan - Cuestión de género

Vane Butera - Company

-Mejor Actor de reparto

David Masajnik - Rocky

Ian Ferreira - Hairspray

Juan Isola - El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone - Berlín Berlín

Mariano Saborido - Lo que el río hace

-Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi - El brote

Fer Dente - Hairspray

María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace

Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos

-Mejor Coreografía

Analía González - Annie

Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons - Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo

Vanesa García Millán - Hairspray

-Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones - El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

-Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) - Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) -Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) -Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) -Charlie y la Fábrica de Chocolate

-Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

-Mejor Producción

Club Media y Olga - Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel - Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment - Annie

Preludio y RGB Entertainment - Rocky.

     

 

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