Quiénes son los nominados de la primera edición de los Premios Pinti

AADET dio a conocer las nominaciones de la primera edición de los Premios Pinti y anunció los Premios trayectoria, los espectáculos del año y la votación abierta del premio favorito del público.
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Se conocieron los nominados de las 19 categorías de la primera edición de los Premios Pinti que tendrá lugar el lunes 27 de julio en el Teatro Colón.
AADET dio a conocer las nominaciones de la primera edición de los Premios Pinti y anunció los Premios trayectoria, los espectáculos del año y la votación abierta del premio favorito del público.
La ceremonia que destaca a lo mejor del teatro será el lunes 27 de julio en el Teatro Colón, con Agustín Rada Aristarán como maestro de ceremonia y será transmitido por El Trece.
Con la propuesta de la primera edición de los Premios Pinti, AADET busca reflejar la riqueza y diversidad de la temporada teatral argentina, integrando distintas formas de reconocimiento en una misma celebración.
El Jurado está integrado por 25 referentes del periodismo convocado para esta primera edición y se definieron las nominaciones en las 19 categorías del premio.
-Mejor Comedia
Berlín Berlín
La función que sale mal
Medida por medida (la culpa es tuya)
Parlamento
Una navidad de mierda
-Mejor Drama o Comedia Dramática
El brote
Habitación Macbeth
Imprenteros
Las Hijas
Lo que el río hace
-Mejor Musical
Annie Charlie y la Fábrica de Chocolate
Cuando Frank conoció a Carlitos
Hairspray
The Ópera Locos
-Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
Chanta
El equilibrista
Feliz Día Sutottos
Suavecita
Un poyo rojo
-Mejor Obra de Autoría Nacional
Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
El brote de Emiliano Dionisi
La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco
Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull Pundonor de Andrea Garrote
-Mejor Actriz de Comedia
Carla Peterson - Sottovoce
Fernanda Metilli - Berlín Berlín
Lorena Vega - Sottovoce
Pilar Gamboa - Parlamento
Verónica Llinás - Una navidad de mierda
-Mejor Actor de Comedia
Adrián Suar - Sottovoce
Diego Reinhold - La función que sale mal
Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
Luis Brandoni - Quién es Quién
Maxi de la Cruz - Berlín Berlín
-Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática
Andrea Garrote - Pundonor
Julieta Zylberberg - Prima Facie
Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
Pilar Gamboa - Las Hijas Valeria Lois La vida extraordinaria
-Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática
Carlos Portaluppi - Druk Iñaki Aldao
El curioso incidente del perro a medianoche Luis Machín
La última sesión de Freud Pompeyo Audivert
Habitación Macbeth Roberto Peloni - El brote
-Mejor Actriz en Musical
Alejandra Perlusky - Billy Elliot
Alejandra Radano - Company Belén Bilbao
Hairspray Julieta Nair Calvo
Lizy Tagliani - Annie
-Mejor Actor en Musical
Agustín “Rada” Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Fer Dente - Company Lucas Gerson
Oscar Lajad - Cuando Frank conoció a Carlitos
Sebastián Almada - Charlie y la Fábrica de Chocolate
-Mejor Actriz de reparto
Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín
Mónica Raiola - Lo que el río hace
Paula Kohan - Cuestión de género
Vane Butera - Company
-Mejor Actor de reparto
David Masajnik - Rocky
Ian Ferreira - Hairspray
Juan Isola - El Jefe del Jefe
Marcelo Savignone - Berlín Berlín
Mariano Saborido - Lo que el río hace
-Mejor Dirección
Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Emiliano Dionisi - El brote
Fer Dente - Hairspray
María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace
Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos
-Mejor Coreografía
Analía González - Annie
Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Gustavo Wons - Billy Elliot
Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo
Vanesa García Millán - Hairspray
-Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
Tadeo Jones - El curioso incidente del perro a medianoche
Tato Fernández – Rocky
-Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) - Hairspray
Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) -Charlie y la Fábrica de Chocolate
Rodrigo González Garillo (Vestuario) -Parlamento
Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) -Charlie y la Fábrica de Chocolate
-Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original
Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
David Seldes (Iluminación) – Hairspray
Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
-Mejor Producción
Club Media y Olga - Hairspray
Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel - Desde el jardín
MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Preludio y RGB Entertainment - Annie
Preludio y RGB Entertainment - Rocky.