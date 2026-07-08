Quiénes son los nominados de la primera edición de los Premios Pinti

Los nominados a los Premios Pinti por categoría

-Mejor Comedia

Berlín Berlín

La función que sale mal

Medida por medida (la culpa es tuya)

Parlamento

Una navidad de mierda

-Mejor Drama o Comedia Dramática

El brote

Habitación Macbeth

Imprenteros

Las Hijas

Lo que el río hace

-Mejor Musical

Annie Charlie y la Fábrica de Chocolate

Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray

The Ópera Locos

-Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta

El equilibrista

Feliz Día Sutottos

Suavecita

Un poyo rojo

-Mejor Obra de Autoría Nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

El brote de Emiliano Dionisi

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull Pundonor de Andrea Garrote

-Mejor Actriz de Comedia

Carla Peterson - Sottovoce

Fernanda Metilli - Berlín Berlín

Lorena Vega - Sottovoce

Pilar Gamboa - Parlamento

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

-Mejor Actor de Comedia

Adrián Suar - Sottovoce

Diego Reinhold - La función que sale mal

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Luis Brandoni - Quién es Quién

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

-Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática

Andrea Garrote - Pundonor

Julieta Zylberberg - Prima Facie

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Pilar Gamboa - Las Hijas Valeria Lois La vida extraordinaria

-Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática

Carlos Portaluppi - Druk Iñaki Aldao

El curioso incidente del perro a medianoche Luis Machín

La última sesión de Freud Pompeyo Audivert

Habitación Macbeth Roberto Peloni - El brote

-Mejor Actriz en Musical

Alejandra Perlusky - Billy Elliot

Alejandra Radano - Company Belén Bilbao

Hairspray Julieta Nair Calvo

Lizy Tagliani - Annie

-Mejor Actor en Musical

Agustín “Rada” Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente - Company Lucas Gerson

Oscar Lajad - Cuando Frank conoció a Carlitos

Sebastián Almada - Charlie y la Fábrica de Chocolate

-Mejor Actriz de reparto

Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mónica Raiola - Lo que el río hace

Paula Kohan - Cuestión de género

Vane Butera - Company

-Mejor Actor de reparto

David Masajnik - Rocky

Ian Ferreira - Hairspray

Juan Isola - El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone - Berlín Berlín

Mariano Saborido - Lo que el río hace

-Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi - El brote

Fer Dente - Hairspray

María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace

Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos

-Mejor Coreografía

Analía González - Annie

Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons - Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo

Vanesa García Millán - Hairspray

-Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones - El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

-Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) - Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) -Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) -Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) -Charlie y la Fábrica de Chocolate

-Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

-Mejor Producción

Club Media y Olga - Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel - Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment - Annie

Preludio y RGB Entertainment - Rocky.