Realizarán una marcha para sacar al perro Arturo de Gran Hermano tras la violenta actitud de Furia

Y si bien hasta el momento no hubo una nueva sanción por parte de Big Brother hacia Scaglione, dado que ya está sancionada por otras violentas reacciones anteriores con Mauro Dalessio, lo cierto es que Huellitas Perdidas no se quedó sin hacer nada al respecto.

Embed

El grupo rescatista de Arturo, que fue el intermediario entre el perro y la producción de Gran Hermano, compartió el video en cuestión en sus redes sociales convocando a una marcha pacífica para el próximo domingo, exigiendo la protección del perrito y la expulsión de Juliana.

En tanto, Antonella Labari, vocera de Huellitas Perdidas, aseguró a TN Show que ésta no es la primera que intentan organizar una protesta de estas características. Sucede que en ocasiones anteriores desistieron por amenazas e insultos recibidos por fanáticos del programa de Telefe.

“Estamos evaluando las posibilidades, no queremos que algo pacífico se torne violento”, concluyó Labari, quien además confirmó que Coy -hermana de Furia- les pidió que quitasen la publicación y admitieran que estaban erradas en la apreciación sobre la actitud de Juliana para con Arturo.

Furia pateando al perro Arturo - GH2023.jpg

La bronca de la hermana de Furia tras la polémica con Arturo en Gran Hermano: "Quieren destruir su imagen"

En las últimas horas se desató un nuevo escándalo en torno a Furia de Gran Hermano (Telefe) ya que se viralizo un clip donde se ve cómo le da una patada al perro Arturo durante una actividad. Esto generó un fuerte repudio en las redes sociales, e incluso la organización que rescató al animal y lo llevó al reality, publicó un comunicado urgente para que se tomen medidas al respecto.

En medio de todo el revuelo, Coy Scaglione, la hermana de Juliana, se expresó al respecto y apuntó contra quienes acusan a Furia de haber sido violenta.

Furia y Coy

"Le he pedido amablemente a la ONG de perritos, de dónde llegó Arturo, que no use la imagen o video fake que circula el cual armaron para dejar como violenta a Furia y no lo bajan. ¿Será que necesitan repercusión? ¿Les parece justo acusar a una persona que no es violenta ni agresiva con los animales solo para que su cuenta tenga repercusión?", expresó en su chat difusión de Instagram.

Luego apuntó contra ellos y sentenció: "Realmente ya dudo de que esa ONG cuide a los animales. Literalmente lo único que quieren es destruir la imagen de una persona que brilla en un reality ensuciando de una manera horrible. Y es la segunda vez que lo hacen".

"Les pido que bajen la publicación y me dejan el mensaje en visto. Nadie se comunicó conmigo pidiendo disculpas. Les pido encarecidamente que no consuman noticias falsas. Furia jamás golpeó a Arturo ni lo haría con ningún animal", concluyó en defensa de su hermana.