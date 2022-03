Reapareció Leo Alturria y arrojó una explosiva frase sobre su separación de Lizy Tagliani

Más allá de sus dichos en Instagram, no se conocía la palabra del encargado desde que puso punto final al romance.

Durante la emisión de LAM (América TV) de este jueves, mostraron una breve entrevista en la que se refirió a la ruptura con la actriz que fue su novia desde 2019.

Además de mencionar que mantienen contacto y que incluso salieron a cenar tras la separación, se refirió a lo que lo llevó a tomar la decisión.

"El tema pasa más que nada por la gente, empezaron a opinar mucho, los seguidores de ella", indicó Leo Alturria. Y agregó con una picante frase: "Lo que pasó ahí es que me había hinchado las pelotas con los seguidores y la forma en la que me atacaban. Yo le contesté bien, amable".

"Entendí la situación, no me enojé con ella pero corté la relación. Prefiero terminar así antes que pase a mayores. No sé si realmente se vio con esta persona o no", comentó sobre los chats que le encontró a su ahora ex pareja.

Y se mostró sincero frente a la chance de retomar el vínculo con Lizy Tagliani: "Ella quiere volver pero yo estoy ahí, no pasa nada. Nos llevamos bien así".

El renovado presente de Lizy Tagliani tras separarse de Leo Alturria

El comienzo de este 2022 no fue de lo mejor para Lizy Tagliani. Tras anunciar el fin de su noviazgo con Leo Alturria, una relación que venía desgastada en los últimos meses, la actriz y conductora pasó algunas semanas con altibajos y con algunos cruces con su ex, que llegó a insinuar infidelidad por parte de ella.

Pero lo cierto es que ya en el tercer mes del año, la protagonista de la comedia teatral Los Bonobos está completamente repuesta del bajón anímico y con su energía concentrada en disfrutar de su soltería, sus estudios y su trabajo.

Así, mientras tiene un impase en Telefe tras haber finalizado el programa de entretenimientos Trato Hecho, la realidad es que sigue siendo figura del canal de las pelotitas y en breve la señal decidirá qué otro formato la tendrá como conductora.

Además, Lizy está aprovechando para estudiar y adelantar materias en la carrera de Derecho que está haciendo en la Universidad de Lomas de Zamora. Y mientras tanto, tiene las antenas bien paradas para encontrar nuevo candidato. Porque si hay algo que Lizy Tagliani tiene claro es que quiere volver a apostar al amor. Mientras tanto descansa, estudia y disfruta de sus amistades como este último fin de semana.