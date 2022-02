Escándalo con Lizy Tagliani: Dura acusación de su ex, Leo Alturria

Todo comenzó cuando en su cuenta de Instagram le dejaron el siguiente comentario: "Si te gustan estilistas, acá estoy. no tengo plata de Lizy pero tengo el sentido del humor". Luego, Leo Alturria contestó sin filtro: "No necesito plata ni fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más".

En su cuenta de Twitter, Lizy Taglini fue consultada al respecto, y ella contestó: "El amor después del amor. Ya yo escribí mi carta romántica y él me contestó... fin". Sin embargo, luego la conductora siguió escribiendo tuits al respecto.

De hecho, Ángel de Brito compartió la misma captura de Twitter, y escribió "Bueno", y Lizy le respondió: "El Lizy gayte". Otra usuaria de la misma red social le dijo: "Otra familia que te cargas por zorra", en referencia a lo que dijo Wanda Nara a la China Suárez en el "Gandagate".

Ante esto, Lizy Tagliani también dijo: "Tengo fiebre uter... bueno solo fiebre" y luego hizo un retuit de una usuaria que le pedía que largara su propia línea de maquillaje.

Embed Jajjajajja el lizy gayte https://t.co/AsADRWazsK — Lizy Tagliani (@lizytagliani) January 31, 2022

Lizy Tagliani salió a explicar el rumor que indica que Leo Alturria la dejó

Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria, con quien llegó a estar tres años y medio. La humorista y conductora anunció que terminaban en buenos términos y que el amor que se tenían había mutado.

Sin embargo, una versión comenzó a circular indicaba que Leo fue quien la había abandonado, cansado de ella. Al escucharlo Lizy salió a aclarar todo desde su cuenta de Twitter. "Qué lástima, se separó Lizy Tagliani", le comentó un usuario y ella le contestó: "Cosas que pasan".

Y, en otro posteo sobre el comunicado del final de la relación que hizo el encargado de edificios, Lizy sostuvo: "El Leo que yo conozco no diría algo así. Igual es verdad a primer análisis", señaló.

La separación la confirmaron con un comunicado en las redes: "Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si dios quiere".

"Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aún sigue siendo sólido. Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja".