Renato no aguanta más a Santiago y lo quiere sacar como sea de Gran Hermano 2024: "Adefesio"

Además, tildó al charrúa de ser un "adefesio de persona" y consideró que si el próximo domingo sigue en competencia es porque "vivimos en una sociedad disfuncional, careta y fantasma".

"A esa hierba mala hay que sacarla de raíz y tirarla a la basura. Esa basura hay que sacarla el domingo. Va a temblar la placa. Voy a salir de la placa y pedir Santiago al 9009. Le voy a decir que si cree en Dios comience a rezar", cerró demostrando que está obsesionado con el jugador.

Gran Hermano 2024: se conoció el macabro plan de Renato para eliminar a Santiago

A pesar de que la edición 2024 de Gran Hermano apenas lleva dos semanas en la pantalla de Telefe, la tensión ya se hizo sentir luego de la eliminación de Delfina. Ahora es Renato Rossini quien se convirtió en el blanco de críticas después de que desde X -ex Twitter- se viralizara un video en el que deja al descubierto su plan para sacar del juego a Santiago Algorta.

En las imágenes se lo ve y oye al participante peruano asegurándole a una de sus compañeras: “Tú sabes lo que va a pasar el domingo, tienen los días contados. Entre ellos se van a ir eliminando y Santiago se va a quedar solo y va a tener que ir a hablar con los psicólogos porque va a estar de lado”.

sí, tras la viralización tuittera de esa conversación con Jenifer Lauría, la fanáticos del reality fueron letales con Renato y, bajo el hashtag #GranHermano2024, hicieron saber su descontento para con él.

“El buenos valores quiere aislar a un pibe hasta que no lo soporte psicológicamente. ¿Y a este lo quieren comparar con Marcos?”, "El IQ de Renato debe ser cero no?", “Ya quiero que sea domingo para verlo irse con su maletita. Vamos Renato al 9009” o “¿Por qué lo dice tan seguro? Lo detesto, y si no se va es porque está acomodado”, fueron sólo algunos de los duros comentarios que pudieron leerse debajo el posteo del clip.