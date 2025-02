Revelan detalles de la polémica presencia de Wanda Nara y L-Gante en Pinamar con un directo pedido del cantante

En Desayuno Americano, Pamela David, que estuvo en el lugar, contó detalles de lo que sucedió. La conductora mencionó que intentó ir a saludar a la mamá de L-Gante, pero vio que era prácticamente imposible llegar y se fue.

“Cuando llegaron (al parador) se quedaron en la parte de los livings. Yo la iba a saludar a Claudia (madre de L-Gante), porque la conozco y porque es un amor, pero estaba vallado. Esa era una de las pretensiones, que esté bien vallado el acceso. Entonces dije ‘no, chau’”, afirmó.

"Yo los quería saludar. Darles la bienvenida, pero había un vallado. Yo tenía cosas que hacer, estaba el torneo de pádel”, agregó.

Por último, Pamela señaló que L-Gante había pedido poder sacarse fotos con la gente. “Él es súper amoroso. Se sacó fotos con la gente. Él sí era amoroso, Wanda estaba más tranquila, quizás porque era el momento de él… Él propuso estar”, cerró.

Yanina Latorre expuso a Wanda Nara con una fea actitud en el show de L-Gante que generó indignación

Wanda Nara se encuentra junto a sus hijas y su novio, L-Gante, en Pinamar. Mientras pasan sus vacaciones, el cantante de cumbia 420 brindó un show en un parador de la playa, donde interpretó sus temas más populares.

Muchas personas asistieron al evento y trataron de acercarse lo más posible a las figuras del momento para poder saludarlos o pedirles una foto.

Y fue Yanina Latorre quien reveló en sus historias de Instagram que se dispuso un operativo de seguridad con vallas para que la gente no pudiera tener acceso a la conductora y las nenas.

La panelista de LAM (América TV) publicó un video en el que se puede ver el vallado y ella con sus nenas detrás, custodiada por personal de seguridad. “Media pila Wandu. ¡Acercate a la gente que te está esperando!”, escribió Yanina, dejando expuesta la fea actitud de Wanda.

“Me mata el corralito, la seguridad... Dios... qué te cuesta ir a saludar a la gente”, sumó. Además, Latorre aseguró que hace un mes sucedió un episodio similar: “Me dijeron que el 31 de diciembre en el parador de Punta del Este que pasó Año Nuevo hizo lo mismo: la gente le pedía fotos y decía que no”.