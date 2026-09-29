Revelaron los aterradores chats de Maxi Ghione con el taxiboy que lo denunció: "Se pudre..."

La conversación continuaría con otro mensaje del actor dirigido al denunciante, en el que le pidió que no volviera a involucrarse en cuestiones relacionadas con su vida personal. " No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida", sentenció el famoso.

Qué dijo el abogado de Maxi Ghione

Durante el programa de Ángel de Brito, tomó la palabra Juan Manuel Lovaiza, abogado de Maxi Ghione, quien se refirió a la situación judicial que atraviesa el actor. El letrado explicó que, por el momento, prefiere ser prudente a la hora de anticipar posibles escenarios, ya que todavía no pudo acceder a todos los elementos reunidos en la investigación por parte del fiscal Juan Manuel Puig.

A pesar de no contar aún con toda la documentación y las pruebas incorporadas al expediente, el abogado remarcó la importancia de escuchar la versión de quien realizó la denuncia y señaló: “No puedo desechar el relato de la víctima”.

En cuanto al estado de Ghione tras quedar detenido, Lovaiza aseguró que se encuentra atravesando un momento de mucha preocupación. “Maxi está realmente angustiado, muy preocupado por esta situación. Su inquietud más grande es cuándo va a recuperar la libertad, que le tuvimos que explicar un poco cómo es el procedimiento”, resaltó. Además, explicó que el fiscal dispone de un plazo de hasta 96 horas para avanzar con las medidas correspondientes, por lo que el actor permanecerá detenido durante estos días.

Por otra parte, el abogado fue consultado específicamente por las armas que fueron encontradas durante el procedimiento policial y por la situación legal de las mismas. Ante la pregunta sobre si Ghione contaba con la correspondiente registración y autorización para tenerlas, respondió: “Sí, me dijo que si ”. Sin embargo, aclaró que todavía no tenía confirmado si las cinco armas halladas estaban registradas legalmente o si esa condición correspondía solamente a algunas de ellas.