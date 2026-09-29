Revelaron los aterradores chats de Maxi Ghione con el taxiboy que lo denunció: "Se pudre..."

Tras la denuncia contra Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas, comenzaron a aparecer nuevos elementos vinculados al caso que involucra al reconocido actor.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Ángel de Brito presentó en LAM parte del intercambio de mensajes que habría mantenido Maxi Ghione con Emiliano, el trabajador sexual que realizó la denuncia contra el actor por presunta privación ilegítima de la libertad.
Tras la denuncia contra Maxi Ghione por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas, comenzaron a aparecer nuevos elementos vinculados al caso que involucra al reconocido actor.
En LAM (América TV) dieron a conocer parte de las conversaciones que habría mantenido Ghione con el hombre que lo denunció, un trabajador sexual identificado como Emiliano Ezequiel Tarragona. Los mensajes fueron exhibidos durante la emisión del programa y aportaron nuevos detalles sobre el vínculo entre ambos.
Al presentar las capturas de pantalla, Ángel de Brito advirtió que parte del contenido de la conversación había sido eliminado. "A nosotros nos figuran varios mensajes eliminados, pero cualquier perito los recupera...", expresó el conductor mientras mostraba los chats al aire.
Entre los mensajes que sí pudieron verse, aparece uno enviado presuntamente por Maxi, en el que hace referencia al dinero que le había entregado a Tarragona y utiliza una expresión de tono amenazante: "Te di 130 mil pesos. Tengo la mejor, pero te di toda la plata que tenía. Intentá cagarme y se pudre la momia".
La conversación continuaría con otro mensaje del actor dirigido al denunciante, en el que le pidió que no volviera a involucrarse en cuestiones relacionadas con su vida personal. " No te metas conmigo porque yo no te hice nada. Es la última vez que te escucho. Cuando tenga plata, te escribiré y nos juntamos. Pero no te metas en mi vida", sentenció el famoso.
Durante el programa de Ángel de Brito, tomó la palabra Juan Manuel Lovaiza, abogado de Maxi Ghione, quien se refirió a la situación judicial que atraviesa el actor. El letrado explicó que, por el momento, prefiere ser prudente a la hora de anticipar posibles escenarios, ya que todavía no pudo acceder a todos los elementos reunidos en la investigación por parte del fiscal Juan Manuel Puig.
A pesar de no contar aún con toda la documentación y las pruebas incorporadas al expediente, el abogado remarcó la importancia de escuchar la versión de quien realizó la denuncia y señaló: “No puedo desechar el relato de la víctima”.
En cuanto al estado de Ghione tras quedar detenido, Lovaiza aseguró que se encuentra atravesando un momento de mucha preocupación. “Maxi está realmente angustiado, muy preocupado por esta situación. Su inquietud más grande es cuándo va a recuperar la libertad, que le tuvimos que explicar un poco cómo es el procedimiento”, resaltó. Además, explicó que el fiscal dispone de un plazo de hasta 96 horas para avanzar con las medidas correspondientes, por lo que el actor permanecerá detenido durante estos días.
Por otra parte, el abogado fue consultado específicamente por las armas que fueron encontradas durante el procedimiento policial y por la situación legal de las mismas. Ante la pregunta sobre si Ghione contaba con la correspondiente registración y autorización para tenerlas, respondió: “Sí, me dijo que si ”. Sin embargo, aclaró que todavía no tenía confirmado si las cinco armas halladas estaban registradas legalmente o si esa condición correspondía solamente a algunas de ellas.