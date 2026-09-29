La triste noticia que golpea a la familia de Abel Pintos: "Te vamos a extrañar toda la vida"

Pero fue el mensaje de Mora Calabrese el que generó mayor conmoción. La esposa de Abel Pintos publicó una fotografía de su padre en blanco y negro, donde se lo observa muy sonriente en lo que parece ser su oficina. Junto a esa imagen, la mujer escribió una frase breve, pero cargada de dolor y emoción: "Chau pa, te vamos a extrañar toda la vida".

La publicación también tuvo la reacción de Abel Pintos, quien acompañó a su esposa en este difícil momento con unas pocas palabras que reflejaron su cercanía y contención. "Cada día", escribió el cantante junto a un emoji de corazón en el posteo de Mora.

La tristeza familiar llega en medio de un momento muy particular para Abel, quien había recibido una noticia que lo llenó de emoción: fue convocado para cantar frente al Papa León XIV durante la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina en noviembre.

El sucesor de Francisco permanecerá cuatro días en el país y, dentro de su agenda, está prevista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole el lunes 9 de noviembre. Allí tendrá lugar el esperado encuentro en el que Abel Pintos tendrá el honor de cantar ante Su Santidad.

Así, entre la emoción por ese acontecimiento que se aproxima y el dolor por la pérdida de su suegro, Abel Pintos acompaña a Mora Calabrese y a su familia en estas horas atravesadas por la tristeza.

Abel Pintos y Mora Calabrese: una historia de amor que nació en Chaco y atravesó varias idas y vueltas

La historia de amor entre Abel Pintos y Mora Calabrese comenzó en 2013, durante un recital que el cantante brindó en Chaco. Mora, empresaria chaqueña y admiradora de la música de Abel, se acercó a saludarlo después del show. Ese encuentro fue el punto de partida de un vínculo que, durante varios años, estuvo marcado por la distancia, la espera y la reserva.

En aquel momento, Mora todavía estaba casada, por lo que Abel decidió respetar su situación personal. Tiempo después, tras el divorcio de la empresaria, ambos retomaron el contacto y comenzaron una relación que mantuvieron en secreto durante un largo período. Recién en 2019 el romance empezó a hacerse público y, un año más tarde, Calabrese acompañó al artista en una de sus giras.

La pareja se casó en septiembre de 2021, en una ceremonia íntima realizada en Chaco. Juntos formaron una familia ensamblada con Guillermina, la hija que Mora tenía de su relación anterior, y Agustín, que nació en octubre de 2020. Además, Abel adoptó a la niña y le dio su apellido.

En septiembre de 2024 llegó Rosario, la segunda hija de la pareja. Desde entonces, Abel y Mora consolidaron una familia de cincointegrantes y mantienen un perfil bajo, lejos de las polémicas mediáticas.

A lo largo de los años, ambos construyeron una relación basada en el acompañamiento y la complicidad. Así, aquel encuentro casual detrás de un escenario chaqueño terminó transformándose en un matrimonio y en una familia consolidada.