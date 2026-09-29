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Brian Sarmiento explotó tras su ruptura con Danelik y lanzó una dura advertencia: "Me hincha las..."

Brian Sarmiento no aguantó los rumores que señalaban que le había sido infiel a Danelik y decidió contar toda su versión. A partir de allí, decidió explicar cuáles fueron los motivos reales que llevaron a la ruptura.

29 sept 2026, 20:04
Brian Sarmiento explotó tras su ruptura con Danelik y lanzó una dura advertencia: Me hincha las...

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Luego de que Danelik confirmara el final de su relación y saliera a aclarar los rumores que comenzaron a circular alrededor de la ruptura, ahora fue el turno de Brian Sarmiento. El exfutbolista decidió contar su versión de los hechos y explicar qué ocurrió puertas adentro de la pareja hasta llegar a la decisión de ponerle punto final al vínculo.

Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se prepara para afrontar un nuevo desafío fuera de las canchas. Esta vez, se subirá al ring para enfrentarse a El Polaco en una de las peleas de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por el streamer Luquitas Rodríguez y su equipo.

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En medio de la preparación para este nuevo desafío, Sarmiento dialogó con Los Profesionales con Flor (El Nueve), donde habló sobre su presente, su participación en el evento y también se refirió a la reciente separación de Danelik.

"Los objetivos eran distintos. Mi vida cambió, ya no conectábamos desde el amor y lo mejor, antes de hacerse daño, es estar cada uno por su lado. La quiero y amo mucho, pero en este caso no podemos seguir juntos. Tengo que estar muy concentrado en esto, no iba a tener mucho tiempo libre y fue lo mejor. No tiene que ver con la edad", explicó los motivos, que coinciden con lo dicho por la joven.

Además, cansado de quedar siempre en el ojo de la tormenta, explotó: "Siempre se me pega a mí. El infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian, se puso de moda pegarme a mí y me hincha las pelotas".

"Está todo solucionado. Estoy hablando con la madre de Frida, que es la más chica, y con la más grande llegamos a un acuerdo por un monto de plata. Así que todos los haters, cierren un poquito la boca", aclaró sobre el acuerdo económico al que llegó con las madres de sus hijas.

El pedido de Danelik tras la separación de Brian Sarmiento

La separación de Danelik y Brian Sarmiento generó distintas versiones, entre ellas una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista, algo que la influencer se encargó de desmentir. Ante el interés por conocer más detalles, la influencer explicó que por ahora no quiere hablar públicamente sobre la ruptura.

A través de su cuenta de X, la joven contó cómo atraviesa este momento y dejó en claro que prefiere mantenerse alejada de los medios mientras procesa la separación.

"Holii, yo entiendo que mi relación fue pública y que hay gente a la que le gustaría que hable sobre eso, pero realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento. No quiero salir de casa. Pero todo es muy reciente y, obvio, me duele, pero mi forma de arreglarme es aislarme hasta que yo me sienta bien y me sienta digna de que me vean", reconoció.

Además, aprovechó su mensaje para pedirles a los periodistas y productores que respeten su decisión de no brindar entrevistas por el momento: "Pero más que nada, este comunicado va para la gente que trabaja de esto y sé que no lo hacen con ninguna intención más que comunicar, pero si no les respondo, porfi, no me insistan, porque más mal me siento al saber que estoy perdiendo oportunidades... Pero en otra oportunidad seguro hablamos de algo mejor que me esté pasando en mi vida. Gracias".

     

 

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