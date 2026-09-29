Brian Sarmiento explotó tras su ruptura con Danelik y lanzó una dura advertencia: "Me hincha las..."

Además, cansado de quedar siempre en el ojo de la tormenta, explotó: "Siempre se me pega a mí. El infiel es Brian, el maltratador es Brian, el que no paga es Brian, se puso de moda pegarme a mí y me hincha las pelotas".

"Está todo solucionado. Estoy hablando con la madre de Frida, que es la más chica, y con la más grande llegamos a un acuerdo por un monto de plata. Así que todos los haters, cierren un poquito la boca", aclaró sobre el acuerdo económico al que llegó con las madres de sus hijas.

El pedido de Danelik tras la separación de Brian Sarmiento

La separación de Danelik y Brian Sarmiento generó distintas versiones, entre ellas una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista, algo que la influencer se encargó de desmentir. Ante el interés por conocer más detalles, la influencer explicó que por ahora no quiere hablar públicamente sobre la ruptura.

A través de su cuenta de X, la joven contó cómo atraviesa este momento y dejó en claro que prefiere mantenerse alejada de los medios mientras procesa la separación.

"Holii, yo entiendo que mi relación fue pública y que hay gente a la que le gustaría que hable sobre eso, pero realmente no tengo ganas de hacer notas, ni mucho menos ir a programas porque no estoy bien y de ánimos ni les cuento. No quiero salir de casa. Pero todo es muy reciente y, obvio, me duele, pero mi forma de arreglarme es aislarme hasta que yo me sienta bien y me sienta digna de que me vean", reconoció.

Además, aprovechó su mensaje para pedirles a los periodistas y productores que respeten su decisión de no brindar entrevistas por el momento: "Pero más que nada, este comunicado va para la gente que trabaja de esto y sé que no lo hacen con ninguna intención más que comunicar, pero si no les respondo, porfi, no me insistan, porque más mal me siento al saber que estoy perdiendo oportunidades... Pero en otra oportunidad seguro hablamos de algo mejor que me esté pasando en mi vida. Gracias".