La delicada información sobre Daniel Osvaldo en medio de su internación: "Cuando Jimena Barón..."

Luego, Latorre habló sobre las condiciones en las que, según contó, vivía el exfutbolista y recordó un episodio ocurrido en 2024, cuando Osvaldo había realizado un video en el que habló públicamente sobre distintos aspectos de su vida.

“Vive en una casa alquilada... no sé dónde, no tiene prepaga. Después de toda la soberbia, ¿se acuerdan cuando en el 2024 hizo un videíto haciéndose la víctima después de un episodio de violencia de género que tuvo? Ahí dijo que tenía problemas de adicción, nunca fue buen padre”, señaló.

La conductora también se refirió a los consumos y hábitos que, desde su mirada, podrían estar relacionados con el delicado estado de salud del exfutbolista. “Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en las condiciones que vivía. Él había ganado mucho plata. Lo cierto es él que entró muy grave, lo ayudó su familia, que triste terminar así”, sostuvo Yanina.

Pero el dato que más llamó la atención llegó después, cuando Latorre recordó un episodio ocurrido durante la cuarentena y que involucró directamente a Jimena Barón. Según la información que recibió la periodista, la actriz habría ido a verlo a una casa ubicada en Banfield por un motivo puntual.

“A mí me contaron que cuando Jimena Barón lo fue a ver en la cuarenta ¿se acuerdan? A una casa en Banfield, me dicen que ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía, ella las habría recuperado y después se fue”, sentenció.

Cuáles son las últimas novedades sobre la internación de Daniel Osvaldo

La preocupación por el estado de salud de Daniel Osvaldo volvió a crecer luego de que Ángel de Brito revelara este lunes que el exfutbolista fue trasladado nuevamente en las últimas horas.

Durante su programa en Bondi Live, el conductor contó detalles sobre la situación que atraviesa el exjugador, quien permanece internado por un cuadro delicado. “Lo volvieron a trasladar. Primero fue a un hospital de Banfield, luego fue a Llavallol y ahora está en el Hospital Bicentenario de Monte Grande. Sigue grave y necesita atención de alta complejidad. El estado es bastante complicado”, explicó.

Daniel Osvaldo, de 40 años, había sido hospitalizado luego de sufrir un derrame pleural vinculado a una infección, por lo que debió ser intervenido para realizarle un drenaje. Si bien su familia informó que permanece lúcido y puede mantener conversaciones, los distintos traslados reflejan la complejidad del cuadro.

Además, Ángel de Brito sumó otro dato: “Está en bancarrota. No tiene obra social. Su hermano, que es funcionario, fue el que lo ayudó con todo lo referido a su traslado”.