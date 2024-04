Roberto García Moritán confesó su mayor preocupación por el noviazgo de su hija: "No sé cómo hacer"

“Delfi es tan responsable, tan inteligente, ha sabido siempre tomar tan bien sus decisiones que eso me da un poco de tranquilidad”, confió el economista en su visita a Rumis, el programa de streaming conducido por Lizardo Ponce, Sol Pérez, Juariu y Lola Latorre. Al tiempo que contó que la adolescente está de novia hace seis meses y calificó al muchacho como un "divino".

Sin embargo, Moritán admitió su miedo: “Este fin de semana es la gran prueba que me tiene un poco preocupado”. Y detalló: “Mis padres cumplen 50 años de casados. Y nos vamos todos el fin de semana a un lugar a disfrutarlo, a celebrarlo en familia. Y Segundo viene con nosotros. No sé cómo administrar ese tema”.

Y mientras Cachete le recordó que él se casó en seis meses con Pampita, García Moritán confió que está empezando a tener algunas charlas con su hija y reconoció que al ser mujer le "costó un poco más". “Para mí, claro, Santino era más fácil. Y sí. Pero estoy aprendiendo, de a poco. ¿Tienen algún consejo? Recibo. ¿O una sugerencia?”, concluyó entre risas el economista.

Delfina, la hija de Roberto García Moritán desfiló en el Bafweek y Bautista Vicuña la acompañó

Delfina, la hija de Roberto García Moritán, fue parte del desfile de una importante marca, que se realizó en Palermo Soho, en el marco del Bafweek. El hijo de Pampita, Bautista Vicuña, estuvo en primera fila. PrimiciasYa retrató a ambos en el evento.

La hija del ministro de Desarrollo Económico porteño lució los diseños de “Lovely Denim”, la línea de indumentaria que crearon Mariana Celasco, hermana de Eduardo Celasco, y su sobrina Lucía Celasco.

En su cuenta de Instagram, Pampita compartió algunas fotos del backstage del desfile, donde se los ve a Delfina y Bautista muy cómplices. No hay dudas que se llevan muy bien y, al parecer, ambos quieren desarrollarse en el mundo de la moda.

Delfina debutó como modelo en 2022, con apenas 15 años. Desde entonces, la joven contó con todo el apoyo de Pampita, que lleva años como referente indiscutida de las pasarelas.

En una entrevista, la nueva figura de la moda reveló que sus padres también acompañaron su decisión de incursionar en las pasarelas a tan corta edad. "Ellos me dan sus claves y yo voy armando mi propio camino. Papá está acostumbrado a este ambiente, entonces no le da celos que empiece a trabajar. Con mamá también me entiendo muy bien, me da libertad y tengo la confianza para preguntarle cualquier cosa”, detalló.