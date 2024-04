Cómo reaccionó Pampita al fuerte reto de Roberto García Moritán a su hija Ana

“Ana, explicame, ¿Qué te dijo papá? Papá te dijo podés jugar con las capsulas pero no las rompas. Mirá el lío que hiciste...", le marcó en su rol de papá Roberto a su hija.

Embed

"Mamá me va a retar después, va a decir: “¿Che, quién hizo todo ese lío con el café? Ana, te estoy retando mi amor, sentidita ahí... ¿Me vas a dar un beso? ¿Por qué no le haces caso a papá? ¿Igual me amás?”, continuó diciéndole a su hija, y finalizaron la escena con un tierno beso de padre e hija.

Lo cierto es que después del video que subió él en su cuenta de Instagram, llegó la esperada reacción de Carolina Pampita Ardohain, quien como tantos miles de usuarios comentaron la publicación.

La modelo utilizó el mismo emoji por triplicado para no escribir y eligió la carita ruborizada tapándose la boca para referirse con humor a la travesura que hizo su hija, tomándose a chiste el momento entre su marido y la pequeña Ana.

pampita hija ana capsulas cafe reaccion.jpg

Enojo y gritos: el fuerte escándalo de Roberto García Moritán en un gimnasio

Roberto García Moritán, el marido de la modelo y conductora Pampita, habría protagonizado un escándalo en el gimnasio donde entrena y donde también asisten varias figuras de la farándula.

Rodrigo Lussich contó en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, que el Ministro de Desarrollo Económico de CABA habría reaccionado mal cuando una persona se acercó a la máquina donde estaba haciendo ejercicio y le pidió compartirla entre los dos, algo que suele ocurrir en el día a día de los que entrenan en gym.

Ante este pedido del hombre, mientras él hacía su rutina, Roberto García Moritán habría reaccionado quejándose a los gritos, ocasionando un escándalo en público.

“A Moritán le molestó que vengan a joder con la máquina que estaba haciendo él ejercicio”, contó el conductor sobre el episodio en cuestión que llamó la atención a los testigos.

Y detalló sobre el episodio: “Él ha hecho un escándalo aparentemente en el gimnasio. Se quejó (Moritán), levantó la voz, no me consta si fue contra el muchacho que le pedía el cambio, que estaba haciendo el ejercicio, o contra las autoridades o los entrenadores del gimnasio”.

Además, Lussich, quien contó que él también va a ese gimnasio, amplió: “La cosa es que corrió como reguero de pólvora por todo el gimnasio… ‘Qué rompe huevos el marido de Pampita’. El muchacho tendría sus motivos si quería quejarse pero lo que quiero decir, que él no sabe, es que cayó como el ojete”.