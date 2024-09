Roberto García Moritán rompió el silencio y enfrentó los rumores de infidelidad a Pampita

"Viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes con una periodista en pleno Bailando", contó Yanina Latorre en LAM.

Sin embargo, este jueves Moritán decidió ponerle fin a las especulaciones y compartió un contundente comunicado en sus redes sociales aclarando cómo está su relación con la modelo.

"No existe infidelidad ni hay terceros en discordia. Hace cinco años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas. Pero NO estamos separados", confirmó.

En ese sentido, resaltó que el amor aún está intacto en la pareja y concluyó: "Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones por favor".

Roberto García Moritán comunicado

Después que surgieran fuertes rumores de crisis de pareja entre Pampita y Roberto García Moritán, el conductor Ángel de Brito dio detalles en LAM (América TV) de la supuesta separación del matrimonio.

"A mí lo que me dicen es lo siguiente: que están separados, que están en su casa conviviendo y que, por ejemplo, Barby Franco, que es muy amiga de Pampita, muchas veces está cuidando a Anita", reveló el presentador.

Ahí Yanina Latorre acotó: "Se hicieron amigas trabajando en Pampita Online". Acto seguido, Ángel detalló: "Algunos señalan que... esto no me consta para nada... pero uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura".

Después, la panelista amplió la información y explicó que la crisis viene desde hace tiempo: "Viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimatum. Le encontró mensajes con una periodista en pleno Bailando".

"¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?", le consultó De Brito. "Sí. Periodista política. Le dijo 'hasta acá', como que no vuelva a pasar. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que haya consumado, hubo desprolijidades en el teléfono", contó la panelista sobre Moritán.

Por su parte, Pepe Ochoa quiso saber si el político era "picotero". "No sé si sería picotero, no le gustó algo que leyó ella en el teléfono y le dijo: 'hermano, una más y te vas'", le respondió Yanina.