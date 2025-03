Roberto Pettinato habló de los escandalosos videos de su hija Tamara con Alberto Fernández: "Affaire"

"Nunca inicié acciones legales, dejé que hablaran. No me dejé llevar por todo porque me di cuenta que era un show también. No digo que fueran mentirosas ni yo un mentiroso, son cosas que se daban en el momento", explicó.

Sobre la acusación de Josefina Pouso de que habría entrado a un camarín y se le tiró encima, el conductor aclaró: "Nunca me tiré encima y ella tenía un camarín aparte porque estaba peleada con Granata y Granata me pidió que querían camarín aparte, y después la terminé ligando yo. Una vez le mordí el hombro en el programa delante de todos y después dijo: él me mordió. Una cosa ridícula, era como parte del show".

En cuanto al incendio en el departamento de Felipe Pettinato ocurrido en mayo de 2022 donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo, el conductor fue contundente: "Fue muy difícil, pero nuestra familia somos como unos Locos Adams, Felipe está súper bien y se tiene que resolver en la Justicia".

"No creo que vaya a terminar en la cárcel pero sí tiene un juicio por delante. A mí no me gustaba él (por Rodrigo), no era una buena persona, viste esos médicos raros. Felipe lo quería pero yo nunca lo quise. Le daba pastillas y no sé...", comentó.

"Para mí fue un accidente y sigue siendo un accidente. Felipe lo quería, lo adoraba y lo extraña. Fue algo muy accidentado. Lo loco es un neurólogo profesional metido en esa historia, nunca entendí qué estaba haciendo, raro", dio su tajante opinión sobre el trágico episodio por el que su hijo está procesado.

Y en cuanto a los escandalosos videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, Roberto comentó con su humor: "Linda pareja, bella pareja. Obvio que me sorprendió, yo decía: esto no es verdad. Pero está bien. Qué se yo, tuvieron un affaire seguramente".

"Me lo contó ella primera y yo le dije: ¿Qué Alberto? No sabía de qué Alberto me hablaba. Fueron cosas que pasaron y no por eso había que demonizarla", concluyó Roberto Pettinato.

Confirmaron la condena a Felipe Pettinato por abusar de una menor

En DDM, América Tv, dieron a conocer que la Cámara de Apelaciones confirmó la condena a Felipe Pettinato en la causa en la cual había sido acusado de abusar de una menor.

"Recordemos que había sido condenado a 9 meses de prisión y a tener que hacer un contratamiento por su adicción a las drogas", señaló el periodista Martín Candalaft.

"Ahora, tiene que empezar a cumplir ciertas pautas de conducta, por ejemplo, realizar este tratamiento. Si no lo hace, puede ir a la cárcel", remarcó el panelista del programa de Mariana Fabbiani.

La causa por la cual fue condenado el hijo de Roberto Pettinato es por un hecho que ocurrió en 2018."Felipe Juan Pettinato, en el domicilio de la avenida Maipú, en Olivos, Vicente López, abusó sexualmente de MG, es menor, por eso la nombramos por con sus iniciales, de 15 años. La menor no pudo consentir libremente. Fue abordada repentinamente por su espalda, mientras estaba recostada en un sillón del living", había contando Martín Candalaft cuando se conoció dicho episodio.