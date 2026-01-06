Roberto Pettinato hizo un chiste sobre Venezuela y lo acusaron de xenófobo

Otros comentarios fueron aún más directos y lapidarios: “¿Y la gracia? Estás quemado mal” o “Me caías bien, Pettinato… bye”. También aparecieron voces que buscaron correr el foco del estereotipo laboral: “Soy argentina y trabajo de Rappi. No hace falta hablar despectivamente del trabajo del otro”.

La discusión no solo giró en torno a la falta de humor del posteo, sino a una cuestión más profunda: la banalización del trabajo, la estigmatización de la migración y el uso de una situación crítica como remate irónico. En un contexto donde la sensibilidad social está cada vez más expuesta, el episodio volvió a dejar en evidencia que el humor que apunta “para abajo” ya no pasa desapercibido —y suele tener un alto costo público.

Roberto-Pettinato.jpg

comentarios-contra-Roberto-Pettinato.jpg

La vez que Roberto Pettinato chicaneó a Mario Pergolini y sacudió las redes

El regreso de Mario Pergolini a la televisión después de 15 años no solo despertó una enorme expectativa en el mundo del espectáculo, sino que también reavivó viejas internas que parecían olvidadas. El debut de su nuevo ciclo en El Trece generó múltiples repercusiones, tanto por el rating como por las reacciones que provocó entre figuras históricas del medio.

En ese contexto, quien aprovechó la ocasión en aquel momento para lanzar una indirecta filosa fue Roberto Pettinato. A través de un posteo en Instagram, el músico y conductor compartió una imagen recostado en la cama y escribió con ironía: “¡De todos los programas La Voz Argentina es el mejor! Me acosté tarde pero valió la pena”. Sin mencionar directamente a Pergolini, el mensaje fue interpretado de inmediato como una clara chicana al estreno del programa.

La publicación explotó en comentarios y reacciones. Muchos usuarios celebraron el sarcasmo y señalaron directamente al destinatario del palito, con mensajes que recordaron el histórico enfrentamiento entre ambos mediáticos. La frase se viralizó rápidamente y volvió a instalar la interna Pettinato–Pergolini como uno de los temas más comentados en redes.

Por su parte, Pergolini también había sido noticia por reconocer públicamente que su vuelta a la televisión estuvo impulsada, en gran parte, por una propuesta económica muy tentadora. “Plata, plata y plata. Pedí en dólares, para qué vamos a mentir. Me hicieron una oferta que no pude rechazar”, había dicho entre risas, dejando en claro que el regreso no fue solo una decisión artística.

A eso se sumó otro antecedente picante: días antes, desde su programa en Vorterix, Mario había lanzado un comentario ácido sobre el levantamiento del ciclo de Homero Pettinato en El Trece. Ese cruce previo terminó de alimentar el clima de tensión y explicó por qué la chicana de Roberto, breve, irónica y altamente viral, tuvo tanto impacto y volvió a encender una rivalidad histórica del espectáculo argentino.