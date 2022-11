Roberto Piazza apuntó contra Lali Espósito y le hizo una crítica despiadada

“Soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero, gano mi plata, puedo ayudar a mi familia y me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano”, sumó la actriz y cantante.

“Con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenás la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado”.

Roberto Piazza la cuestionó fuertemente por su forma de hablar y apuntó de lleno contra ella por utilizar lenguaje inclusivo: “Todes… ¡¿Todes?! JAJAJAJA, qué pedazo de demagoga hipócrita”.

El diseñador escribió eso desde su perfil personal sobre la nota de la entrevista.

Lali Espósito contó que hará un tema homenaje a Moria Casán y reveló qué le dijo "La One"

En pleno lanzamiento de la serie El fin del amor, por Amazon Prime, Lali Espósito también sigue pensando en su carrera musical.

La cantante contó en una entrevista que su próximo tema es nada menos que un homenaje a Moria Casán. “En mi disco nuevo hay una canción que es un homenaje a Moria. Se llama ¿Quiénes son?´”, contó en la nota con Los Prieto Flores, el canal de YouTube que tienen los influencers españoles Natalia Flores y Borja Prieto.

“La llamé, sabe todo. Porque sampleé... samplear, para los que no saben, es agarrar un pedacito de algo que existe, y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio donde está muy enojada y dice: ´´¿Pero quiénes son?´, de la gente que la critica, robo eso. Entonces, la llamé, le conté, le pedí permiso y ella encantada, me dijo: ´Mi amor, placer, usame´”, dijo.

“Así que la canción se llama ´¿Quiénes son?´ y está el sample de Moria diciendo esa frase”, anunció.