Lali Espósito habló de su presente sentimental: "Estoy explotada de amor"

"Mi corazón está genial, estoy bárbara. Explotada de amor en este momento. Amor de mucha gente, en términos de pareja, no viví eso, no estoy en esa", aclaró Lali Espósito.

"Me gusta expandir mi trabajo a otros lugares. En España como en Argentina tenemos gente intolerante y gente que no, que es re abierta. Cada uno vive y siente como puede y así se vive en sociedad", remarcó sobre su trabajo.

"Fue una hermosa oportunidad hacerle la música a la serie también. Creamos esta pieza para que suene, lo hice para la serie", explicó sobre la canción de la ficción.

Y sobre lo que se dice en redes sobre ella, enfatizó: "A las redes y lo que se dice de mí no le doy importancia, sería una locura, pero siempre me encuentro con cosas positivas en general, la gente me trata con mucho amor en la calle también, no sólo en las redes. Nada de eso me podría definir a mí, no pasa nada".

Fuerte mensaje de Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, por el día de la lucha contra el cáncer de mama

Tras la aparición de pruebas que comprobarían que Lali Espósito y Rels B sí estuvieron juntos, la cantante vuelve a ser noticia pero esta vez por un tema muy emotivo.

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, compartió en las redes sociales un emotivo mensaje en el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama.

La madre de la artista compartió dos historias en su cuenta de Instagram concientizando a las mujeres a realizarse chequeos médicos anuales, en base a su vivencia.

"Día internacional de lucha contra el cáncer de mama! Hace un año y unos meses...", expresó María José Riera, Majo, en una postal donde se la veía sosteniendo un trofeo con barbijo y gorro de lana en época invernal.

Y luego, en otra foto, se la ve sonriendo de noche, en clara muestra de alegría y con el emoji de brazo haciendo fuerza: "Háganse los exámenes anuales! Hoy...".

Majo y Lali mantienen una gran vinculo muy cercano y la cantante acompañó de cerca a su mamá en ese difícil momento.